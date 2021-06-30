Россиянам хотят расширить возможность посещения культурных учреждений

Об этом Владимир Путин сказал в рамках прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня 2021 года.

Фото: lopasnya.ru

В России хотят предоставить возможность и финансовые средства гражданам от 14 до 22 лет на посещение музеев, концертных и выставочных залов. Такая возможность у россиян будет с сентября по декабрь 2021 года и в 2022 году. На их счёт перечислят по три тысячи рублей, которыми они смогут воспользоваться, чтобы посетить культурные учреждения. Выплаты являются разовыми. Деньгами молодые люди смогут воспользоваться в течение четырёх месяцев.

Такую систему субсидирования планируют назвать «Пушкинской картой».