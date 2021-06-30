Стало известно, кто представит Алтайский край на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России утвердил расширенный состав участников предстоящих Олимпийских игр в Токио. Если не произойдет форс-мажора, Алтайский край на главном турнире четырехлетия представят трое спортсменов.

Фото: Ярослав Махначёв.

В Олимпийских играх примут участие барьерист Сергей Шубенков, стрелок Сергей Каменский и каноистка Ирина Андреева. Планируется, что Андреева выступит на двух дистанциях, Каменского можно будет увидеть в трех видах программы, Шубенков побежит на своей коронной дистанции 110 метров с барьерами.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.