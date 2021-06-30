В администрации Барнаула обсудили меры усиления контроля за соблюдением требований эпидбезопасности

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи состоялось внеплановое совещание, посвященное усилению контроля за соблюдением ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В нем приняли участие представители пассажироперевозящих предприятий Барнаула.

В городе продолжаются профилактические рейды, цель которых – проконтролировать соблюдение требований по предупреждению распространения инфекции.

Фото: Андрей Чурилов

В последнее время статистика показывает резкий скачок распространения коронавирусной инфекции в Барнауле. Увеличивающиеся цифры – во многом результат беспечного, более того – халатного отношения самих граждан к собственному здоровью. Дистанцию не соблюдают, пренебрегают обработкой рук в общественных местах и защитой органов дыхания. Да, защитные маски сегодня есть у всех, но они либо надеты на запястье, либо спущены на подбородок, либо ютятся в кармане. Лишь единицы без предупреждения и правильно надевают их при входе в торговые центры и общественный транспорт. Остальные готовы в любую секунду натянуть их на нос, но только по требованию представителей надзорных органов или при отказе в обслуживании со стороны продавцов, кондукторов и водителей маршруток.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, в связи с этим в Барнауле продолжают проводить профилактические рейды, контролирующие соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок. Кроме того, обязательной сегодня остается дезинфекция салонов транспорта на конечных остановках. Валерий Ведяшкин поручил руководителям предприятий-перевозчиков провести дополнительный инструктаж со своими сотрудниками.

Фото: Андрей Чурилов

Сегодня соблюдение предписанных требований в общественном транспорте проверяют сотрудники полиции, представители Роспотребнадзора и городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Они ведут разъяснительную работу среди граждан, однако вправе применить и меры административного воздействия. За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, предусмотрен штраф.

За несоблюдение предписанных требований в общественном транспорте предусмотрен штраф: на граждан от 15 до 40 тыс. руб., на должностное лицо – от 50 до 150 тыс. руб., на юридическое лицо – от 200 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также на внеплановом совещании обсудили вопросы вакцинации от коронавируса. Руководителям предприятий поручили провести с водителями, кондукторами и другими сотрудниками разъяснительную работу, поскольку общественный транспорт является местом скопления людей, а вакцинирование позволит сократить риски дальнейшего распространения инфекции. В ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для сотрудников.

Администрация города призывает горожан более ответственно относиться к своему здоровью и не пренебрегать предписанными требованиями, и напоминает: чтобы минимизировать риск заражения, при нахождении в автобусах, трамваях, троллейбусах, на остановочных пунктах необходимо в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты.