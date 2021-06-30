В Алтайском крае осудили мужчину за удар подростка ножом

Между ними возник конфликт.

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Ссора произошла на одной из улиц села в Угловском районе в октябре 2020 года по незначительному поводу. Тогда пьяный 33-летний местный житель ударил не менее четырёх раз 17-летнего подростка в область туловища. Мальчика госпитализировали в больницу, где оказали медицинскую помощь.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на убийство подростка у него не было. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.