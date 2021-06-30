Алтайский край готов к проведению Всероссийской переписи

29 июня 2021 года об этом заявила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Фото: amurmedia.ru

Она сообщила, что почти полностью подобран персонал переписчиков — в Алтайском крае планируется задействовать более 5 тысяч переписчиков и контролёров полевого уровня. Определены помещения для работы и хранения документации. Проведена проверка состояния адресного хозяйства, в результате которой проводятся работы по устранению выявленных недостатков.

«Предстоящая перепись станет последней, в которой будут использоваться в ограниченном количестве бумажные переписные листы, акцент сделают на применение новых технологий, что повышает безопасность переписи, качество и оперативность получаемых результатов», — сообщила Ситникова.

Она также отметила, что в регионе нет труднодоступных территорий, в которых перепись необходимо проводить в другие сроки. При этом в малочисленных, находящихся на значительном расстоянии от сельских администраций населённых пунктах (а таких достаточно много) предполагается привлекать в качестве переписчиков местных жителей. В отдельных случаях будут задействованы мобильные бригады. За каждым переписным участком на весь период проведения переписи будет закреплён автомобиль.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года. Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го. Напомним, что изначально её планировали провести в октябре 2020 года, но из-за пандемии перенесли на апрель 2021-го, а затем — на сентябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября. Однако было решено сдвинуть сроки проведения Всероссийской переписи на октябрь, чтобы она не совпадала по времени с предстоящими в сентябре выборами.