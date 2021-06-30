В Барнауле благоустраивают зелёную зону на улице Молодёжной

Там планируется высадить больше 12 тысяч однолетних и многолетних растений, 10 яблонь и порядка 50 спирей.

Зелёную зону на улице Молодёжной от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического в Барнауле обновляют в рамках благоустройства города. Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» уже демонтируют старые конструкции. В дальнейшем заменят газон и обновят форму цветников, сделают их в виде сложных ярко выраженных вензелей.

Концепция озеленения улицы Молодёжной заключается в контрасте цвета и форм. Завершить основные работы по реконструкции планируется уже в середине июля 2021 года, передаёт пресс-служба мэрии.