В Барнауле изменят тарифы на электроэнергию

Платить, но не переплачивать. С 1 июля 2021 года незначительно изменятся тарифы на коммунальные услуги.

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Без резких скачков

Изменения тарифов на коммунальные услуги произойдут в границах предельных индексов увеличения платы, которые обозначены в Указе губернатора № 208 и составят не более 7%. В денежном эквиваленте это приведёт к незначительному увеличению платы, как в случае с электроснабжением, где изменения будут в прямом смысле копеечными — 17 и 21 копейка для потребителей с электроплитами и без таковых соответственно. Тариф на холодную воду вырастет всего на 1,35 руб. за 1 куб. м, а цена на водоотведение и вовсе останется на уровне второго полугодия прошлого года — 20,05 руб./куб. м. За счёт чего удаётся сдерживать рост цен? Олег Колосков, заместитель начальника краевого управления по регулированию цен и тарифов, отмечает, что главную роль в этом играет долгосрочное ценовое регулирование.

«У каждого предприятия есть свои инвестиционные и текущие ремонтные программы, в рамках которых мы рассчитываем обоснованные затраты поставщиков ресурсов, а затем равномерно распределяем финансовую нагрузку на конечных потребителей. Это позволяет избежать резких скачков цен, какие были у нас много лет назад. Кроме того, сдерживающими факторами являются фактическое исполнение своих обязательств ресурсоснабжающими компаниями, налоговые поступления и даже общеэкономическая ситуация: пунктов очень много», — объясняет Олег Вячеславович.

Единственной услугой, по которой до сих пор не утверждён новый тариф, является обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Связано это со сменой регионального оператора. У «Эко-Комплекса», который обслуживал Барнаульскую зону, закончился контракт, и новый аукцион выиграла компания «Эко-Союз». Со 2 июня организация приступила к оказанию услуги на территории краевой столицы. До 1 июля «ЭкоСоюз» вывозит мусор по действующему тарифу — 335,27 руб/куб. м, какой будет новая цена — в ближайшее время определят специалисты управления по регулированию цен и тарифов, руководствуясь экономической обоснованностью и ограничениями в отношении роста платы граждан.

Бюджетная помощь

Отдельной главой следует рассмотреть тарифы в пригородных посёлках. В прошлом году, напомним, ряд территорий в Центральном районе были взяты на обслуживание «Барнаульским водоканалом», который обеспечил приток инвестиций в объекты инфраструктуры этих посёлков в рамках концессионного соглашения. Благодаря этому договору в 2020 году были комплексно обследованы сети и объекты, в поселке Бельмесёво модернизированы два артезианских водозабора. На нынешний год запланировано бурение скважины в поселке Центральном и установка павильона в Черницке. Тогда же у жителей пригорода значительно увеличилась совокупная плата за услуги водоснабжения и водоотведения, поскольку тариф на них вырос, опередив общегородской. С 1 июля 2020 года у потребителей села Лебяжьего и поселка Центрального тариф на водоотведение составлял 47,29 руб./куб. м. В этом году цена за отведение сточных вод будет ниже на 3 рубля и составит 44,20 руб./куб. м.

В поселках Бельмесёво, Мохнатушка, Центральный, Черницк и Ягодное, где с прошлого года «Барнаульский водоканал» начал оказывать услуги централизованного водоснабжения, тариф чуть подрастёт: с 89,54 руб./куб. м до 94,50 руб./куб. м. Рост составит 5,3%, что ниже предельно допустимого индекса в 7%. Однако тариф на холодную воду для этих территорий по-прежнему отличается от общегородского: 94,50 руб./куб. против 23,09 руб./куб. м. Именно поэтому для потребителей пригорода власти Барнаула предусмотрели компенсации.