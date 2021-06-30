Весело и громко: народные приметы 30 июня

В народном календаре 30 июня — Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило.

Фото: fotokto.ru

Традиции и обычаи дня

По народным приметам, в этот день солнце «затаивается», медлит в зените. 30 июня начинается бурный рост растительности, распускаются белые кувшинки. Крестьяне, выходя на поле и в огороды, подмечали, что всё в рост пошло.

Согласно поверью, на Мануила над землёй поднимаются «злые» белые туманы, в которых могут привидеться знакомые люди или необыкновенной красоты корова. Злые духи Маниха и Манья принимают разные обличья и обманывают людей. Эти духи могут навредить людям, они затягивают беззащитных детей и женщин в свой тёмный мир. Ни в коем случае нельзя идти за мороком, в противном случае нечистая сила, которая в этот день над людьми измывается, уведёт человека в дебри лесные, где он заблудится и пропадёт или утонет в болоте. Чтобы духи не заморочили вам голову, нельзя вечер тридцатого июня проводить в тишине. В этот день необходимо вести себя громко и весело. Говорят, что чем шумнее на улице и в доме, тем неприятнее там быть злым духам, они стараются как можно скорее уйти оттуда подальше.

В последний день первого месяца лета наши предки отмечали ярилки, это такой праздник, который посвящается богу Солнца Яриле. На берегу озера народ разводил костры и варил яйца. Люди раньше верили, что чем больше сварить яиц, тем лучше будут нестись курочки.

Фото: edatop.ru

Что можно и нельзя делать в этот день

Запрещается давать кому-либо в долг, ведь из дома уйдёт и счастье вместе с вашими деньгами. Забирать долг можно, это поможет улучшить ваше финансовое положение и защитит вас от бесполезных трат.

Запрещается выносить из дома огонь. Если верить легендам, то он может унести из вашего жилища и всю жизнь. Внезапно заболеют родственники, а в семье будут ссоры и скандалы. В итоге семья придёт к тому, что будет вынуждена просить в долг у людей, домашний очаг будет опустошён. Именно по этой причине в этот священный день нельзя давать людям спички, свечки и выходить из дома с зажжённой сигаретой.

Нельзя рвать детям кувшинки и цветы в этот день. В народе говорили, что ребёнок утонет или станет русалкой, которая будет кричать детским голосом и звать своих детей.

Народные приметы