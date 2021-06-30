Владимир Путин рассказал о борьбе с телефонными мошенниками в России

Сегодня, 30 июня 2021 года, проходит прямая линия с Президентом. Любовь Шенделева из Красноярка задала Президенту РФ вопрос о росте числа телефонных мошенников, которые, в том числе, обманывают ветеранов.

Фото: скриншот трансляции

Путин назвал мошенников, обманывающих пожилых и ветеранов, подонками и заявил, что с ними нужно бороться.

По его словам, росту преступлений в этой сфере способствует незаконный оборот личных данных. Центральный банк должен бороться с фишинговыми сайтами, а коммерческие банки — контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников.