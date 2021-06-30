Владимир Путин заявил, что газовые трубы к участкам россиян должны проводить бесплатно

Об этом он сказал в рамках прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня 2021 года.

Фото: скриншот трансляции

В соответствии с принятым решением, в России от магистральной трубы до домовладения газовые трубы проводят бесплатно. Обустройство газового хозяйства внутри участка идёт за счёт собственника.

«В правительстве разрабатывается новый типовой договор по газификации частных домов, который позволит избежать завышения цен», — сказал Путин.

Закон о бесплатной мили не коснулся ни садовых, ни коммерческих товариществ, так как в России на первом этапе принято решение обеспечить газом населённые пункты, где люди живут постоянно.

Напомним, 1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.

«Поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию предусматривают бесплатную газификацию домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Догазификация должна продлиться до 2023 года», говорится на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.