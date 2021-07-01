Барнаульцев приглашают бесплатно покататься на колесе обозрения

Бесплатные три часа катания на аттракционе дарит парк «Арлекино» 1 июля 2021 года. Серию праздничных событий для барнаульцев запустили в честь 10-летия парка.

В первый день июля горожане смогут бесплатно покататься на колесе обозрения с 17:00 до 20:00. Помимо этого гостей «Арлекино» ждёт концертная программа и подарки. На центральной аллее барнаульцев будут ждать сказочные герои из любимых мультфильмов и игр, которые создадут весёлую атмосферу и позитивное настроение.

Администрация парка «Арлекино» просит гостей быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.