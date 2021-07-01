Барнаульский парк «Изумрудный» продолжают благоустраивать

Начался очередной этап благоустройства за 91 миллион рублей.

Подрядная организация ООО «СК Город» обновит зелёную зону парка «Изумрудный» в Барнауле в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Там благоустроят центральную аллею, оборудуют дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам. Установят скамейки и урны, сцену для проведения мероприятий, новые малые архитектурные формы. Для горожан всех возрастов — беседку для отдыха, две детские и четыре спортивные площадки. Обустроят специализированную огороженную площадку. Эти работы планируется завершить до 1 ноября 2021 года.

Сейчас идут подготовительные работы. Старые конструкции демонтируют, территорию парка размечают. С помощью экскаваторов рабочие разрабатывают котлованы под будущие дорожки. К концу недели планируется завезти на территорию парка стройматериалы, специалисты начнут устанавливать поребрики. Важно отметить, что проведение благоустройства не затронет зелёные насаждения. Согласно контракту подрядчик планирует провести работы с полным сохранением деревьев и кустарников, растущих в парке, передаёт пресс-служба мэрии.