Бесплатные занятия спортом с дворовыми тренерами продолжаются в Барнауле

До 31 августа 2021 года в каждом районе города будут работать 17 площадок в рамках проекта «Летний дворовый инструктор».

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Работа будет вестись в соответствии с утверждённым планом. В программу занятий входят оздоровительные методики, общая физическая подготовка, игровые виды спорта, спортивные эстафеты, соревнования, конкурсы. Также детей и подростков будут знакомить с нормами ГТО.

Для работы с детьми сотрудники районных администраций подобрали профессиональный тренерский состав.

Занятия проводятся несколько раз в неделю преимущественно на открытых площадках. Участие бесплатное.