Болезни коленных суставов будут лечить по новой методике

Методику разработали врачи отделения тяжёлой сочетанной травмы КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».

Фото: zdravalt.ru

Новую методику запатентовали в 2021 году и дали название «Артродез коленного сустава», сообщает сайт Минздрава края. Эта разработка — эффективная альтернатива громоздким, требующим постоянного ухода аппаратам внешней фиксации (аппарат Елизарова), также она незаменима в случаях, когда эндопротезирование коленного сустава невозможно, либо при осложнениях при таких операциях. Способ также может использоваться и при значительных дефектах костной ткани, дефектах мягких тканей, длительных хронических воспалительных процессах, при которых невозможно использовать фиксирующие металлоконструкции.

В основу методики легли две технологии — это штифтование бедра и штифтование голени. Раньше пациенты, которым требовались подобные операции, проходили лечение в столичных клиниках. Теперь эти операции будут проводиться в Алтайском крае.

«Это методика с минимальным вмешательством в организм. При проведении операции делается несколько небольших разрезов, через которые вводится специальный штифт. Он фиксирует колено и позволяет пациенту самостоятельно передвигаться уже на 2 сутки после операции. Тем самым уменьшается риск осложнений, сокращается количество дней, которые пациент проводит в стационаре, улучшается качество его жизни», — рассказывает один из разработчиков методики Иван Плотников — травматолог-ортопед.

Новаторская методика алтайских врачей получила высокую оценку участников Евразийского ортопедического форума, который проходил в Москве 24–25 июня. О ней коллегам из 70 стран мира рассказали травматологи-ортопеды больницы скорой медицинской помощи к.м.н. Иван Плотников и Андрей Меньшиков.