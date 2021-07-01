Гостиница «Алтай» отметила юбилей. Рассказываем, как её строили и кто в ней жил

Старейшая гостиница Барнаула «Алтай» принимает гостей со всех уголков земли уже на протяжении 80 лет. Здание является памятником архитектуры советской эпохи и помнит немало знаменитостей.

Гостиница «Алтай». Фото: dering.ru

Уникальное здание

Гостиница «Алтай» на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия – охраняемый объект архитектурного наследия с богатой историей. Ее фундамент заложили практически сразу после того, как на карте нашей страны появился Алтайский край. Постройка гостиницы связана с развитием столичного города. Она была частью нового административного центра Барнаула, который формировался до войны. Рядом с «Алтаем» располагались самые важные на тот момент здания – Дом профсоюзов, крайком партии, кинотеатр «Родина», Дом военного ведомства. Это была плановая застройка территории после сильного пожара 1917 года.

Сама по себе гостиница – это переработка и адаптация под особенности краевой столицы московского типового проекта, который до этого реализовывался в других городах, например, в Красноярске и Свердловске (сейчас город Екатеринбург). Ответственным архитектором был Владимир Казаринов, который оказал существенное влияние на формирование облика нашего города. По его проектам были построены такие объекты, как старая лестница ВДНХ в Нагорном парке, кинотеатр «Родина», здание краевой больницы на Змеиногорском тракте, общежитие краевой партийной школы (сейчас это корпус АлтГУ на проспекте Ленина). В конце 40-х годов Владимир Леонидович занял пост главного архитектора Барнаула, а также курировал и различные краевые постройки.

Жительница Барнаула Людмила Ивкова вспоминает, что в доме напротив проживала ее подруга, у которой она часто бывала. Тогда возле гостиницы стояли автоматы с газированной водой, телефонные будки, рядом был гастроном, любимым отделом в котором был кондитерский. Также здесь, кстати, находилась первая в городе стоянка такси.

– Мы тогда молоденькие студенточки были. С балкона спальни даже общались с проживающими в гостинице людьми. Всего то через дорогу – окна напротив, а потом брали номера телефонов и знакомились. Раньше это было как-то нестрашно, люди все приветливые. Это была середина шестидесятых годов.

Изначально планировалось сделать гостиницу на 70 мест, но благодаря проекту Казаринова, который работал вместе с архитектором Аркадием Баранским, вместимость увеличили до 217 мест.

В красных тонах

Фото: Светлана Молоканова

За долгие годы существования гостиницу перекрашивали в разные цвета. Были разные оттенки желтого и оранжевого цветов. Сейчас же она предстает в терракотово-красном обличии. Таким здание стало после последней крупной реконструкции в 2019 году. Ею занималась мастерская Александра Деринга «Классика». Работы велись масштабные и очень детальные – долгое время перед тем, как приступить, архитекторы изучали архивные снимки, чертежи, а также проводили исследовательские работы непосредственно на месте. Гостиница на данный момент является единственным объектом, который в точности воссоздает советскую классическую архитектуру, в том числе касательно внутреннего оформления.

– Обратите внимание на весь участок, где находится гостиница. Большая часть близлежащих объектов, построенных в тот же период, окрашена в красные оттенки. Вполне вероятно, что в это закладывалась определенная символика. Красный цвет – это цвет революции, цвет знамени. Во время исследований при реставрации мы снимали все слои штукатурки на внешней облицовке. Благодаря этому была возможность отследить все варианты цветового решения. Но самый первый цвет был именно таким, какой сейчас. Получается, что современные барнаульцы видят гостиницу точно так, как жители 40-х годов, – говорит Александр Фёдорович.

Гости города

В эксплуатацию здание ввели в 1941 году. Несмотря на военную обстановку, гости посещали наш город. Через год в ней уже жил величайший маг всех времен Вольф Мессинг. Его выступления всегда собирали настоящий аншлаг. Краевая столица не стала исключением. Остановился он, конечно же, в гостинице «Алтай». На сегодняшний день точно не известно, какой именно номер занимал гипнотизер, но с уверенностью можно сказать, что по главной лестнице он ходил и за перила держался. Кстати, лестница по сей день остается неизменной со дня открытия гостиницы. К чему это мы? К тому, что многие мистики, которые верят в сверхспособности Мессинга, утверждают, что все предметы, к которым он прикасался, заряжены его энергетикой и ее можно черпать бесконечно.

В 1943 году в барнаульской гостинице останавливался певец Александр Вертинский. Он ехал из Китая, где провел практически 20 лет в эмиграции. Первый концерт как раз прошел в Барнауле.

1944 год ознаменовался съемками сказки «Кощей Бессмертный» на станции Озёрки. Режиссер Александр Роу вместе со всей съемочной командой проживал в «Алтае», и здесь же проводил кастинг для массовки.

Во время фестиваля «Мосфильма» в гостинице принимали Эльдара Рязанова и даже поили его коньяком. Позднее в его мемуарах появились такие строчки: «На уровне коньяка! Я понял, что это был высший уровень! Что, очевидно, существует немало градаций. Например, можно провожать на уровне водки, пива, чая, кваса. Все было отработано до тонкостей».

Свой 26-й день рождения в гостинице «Алтай» отметил Владимир Высоцкий, когда был у нас на гастролях. Из нее он отправлял посылку своей жене и сыну.

Сейчас в гостинице «Алтай» предпочитают останавливаться звездные артисты во время своих гастролей. Так, например, здесь проживали такие известные люди, как певица и блогер Ольга Бузова, хоккеист Вячеслав Фетисов, телеведущая Таша Строгая, музыкант Ян Максин, актриса Дарья Белодед. А во время второго этапа Кубка мира по гребле гостиница принимала иностранные делегации спортсменов. Во время соревнований здесь проживали представители 17 стран: Кубы, Уругвая, Колумбии, Мексики, Южной Африки и других.

– Город любит нашу гостиницу, – утверждает ее директор Светлана Касаткина. – Здесь часто проводят фотосессии, выкупы невест. За месяц у нас бывает до 90 свадеб! Организуем также различные деловые встречи, презентации, бизнес-ланчи. Кстати, наш повар сейчас работает над новым меню – планирует продвигать алтайскую кухню. Уже решено добавить такие блюда, как пельмени из марала и уху из хариуса, угощать ими гостей из других городов и стран.