Мизюлинскую рощу продолжают благоустраивать в Барнауле

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» подрядная организация ООО «СК Город» устанавливает поребрики. Затем планируются работы по укладке плитки, устройству велосипедных дорожек с асфальтовым покрытием и резинового покрытия на детских площадках.

Фото: администрация Барнаула

В июне на объекте демонтировали старый асфальт, убрали поросли и вырубили части старых деревьев, снос которых согласован с жильцами близлежащих домов. Подготовили котлованы под новые пешеходные и велодорожки. Для их укладки будет использоваться как асфальтовое, так и плиточное покрытие. Также планируется высадить новые саженцы рябины, сосны, березы, лиственницы, яблонь, ели, черемухи и т. д.

Также в Мизюлинской роще в Барнауле построят две игровые площадки для разновозрастных категорий детей, проведут освещение, установят малые архитектурные формы, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения с выходом в систему «Безопасный город».

Напомним, рощу благоустроят за 58,3 млн рублей. Работы планируется завершить согласно контракту до 1 сентября 2021 года, передает пресс-служба мэрии.