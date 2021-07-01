Мнимых работников банка из Новосибирска осудят в Алтайском крае

Они «развели» четырёх жителей Алтайского края, Свердловской, Оренбургской и Саратовской областей на 47 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Алтайские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новосибирской области, которые под предлогом выдачи кредитов вводили людей в заблуждение, похищая у них денежные средства.

В ходе предварительного следствия установлено, что молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет разработали мошенническую схему. Для её реализации в Новосибирске они организовали кол-центр в арендованном офисном помещении. Затем под видом работников банка обзванивали граждан, номера которых брали в интернете, и сообщали им об одобрении кредита. После чего под предлогом получения денег, доставки и подписания кредитных документов брали у людей предоплату и не возвращали её.

В ходе обыска из офиса изъяты сотовые телефоны, сим-карты различных операторов связи, компьютерная техника, деньги и документы.

В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» направлено в Туринский районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.