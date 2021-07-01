Плыла, качалась лодочка: краеведческий музей приглашает на теплоходную экскурсию

3 июля в 15:00 состоится вторая речная прогулка, в которой гидом выступит сотрудник музея — автор раскопок на территории Алтайского края Артур Кунгуров.

Фото: myagkm.ru

Первая теплоходная экскурсия состоялась в рамках «Европейских дней археологии», которые прошли в Барнауле 18–19 июня. Интерес к теме встречи «Археологические памятники на территории Барнаула» был огромен, и экскурсию решили повторить. В ходе экскурсии можно будет узнать, чем привлекательна была территория современного Барнаула древним племенам эпохи бронзы и раннего железного века, какие артефакты можно найти и сейчас на своём садовом участке или на берегу реки. Ну и просто хорошо провести время и полюбоваться красотой природы — живописных берегов, мощным руслом реки. Стоимость экскурсии 400 рублей с человека, расчёт наличными на месте. Желающих ждут на причале возле касс по продаже билетов на прогулочные рейсы. Записаться на экскурсию можно по телефонам: 63-94-07, 205-143 и в мессенджере WhatsApp: +79133611603. Возрастное ограничение 10+.

Фото: myagkm.ru



