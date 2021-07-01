Пользователи Instagram смогут прикреплять ссылки в Stories

Новую функцию пока тестируют на небольшой группе.

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Ссылки можно прикреплять в виде стикеров в своих «историях». Подразумевается, что эта возможность будет доступна пользователям с любым количеством подписчиков, в отличие от ссылок с помощью свайпа вверх. Хотя работать будет по аналогии.

На истории с такими ссылками также можно будет отвечать.

«Этот тест объединяет ссылки в одну и ту же общую систему, что с точки зрения простоты системы также имеет большой смысл», — говорит Вишал Шах, глава отдела продуктов Instagram.

По его словам, стикеры со ссылками — это конечная цель Instagram, однако сейчас ее нужно проработать.

Всё же компания пока не уверена, что доступ к ссылкам получат все пользователи. Это будут или все пользователи, или только верифицированные и те, у кого более 10 тысяч подписчиков, пишет Inc. Russia со ссылкой на The Verge.

Идея сделать прикрепление ссылок более широко доступным возникла, пишет издание, из-за растущей влиятельности активистов, которые пока не соответствуют требованиям компании для получения функции ссылок по свайпу. Новая опция позволит сделать это возможным для них.

25 июня стало известно, что Instagram тестирует ещё одну функцию — публикацию фото и видео с десктопов. Ранее это было недоступно. Эксперты считают, что это часть более масштабного плана в развитии платформы.