В Барнауле определили, кто поедет на финал международного фестиваля футбола

С 25 по 27 июня в Барнауле в футбольном манеже спорткомплекса «Темп» проходил межрегиональный этап международного фестиваля «Локобол-2021-РЖД».

Фото: Ярослав Махначёв.

В течение трех дней за единственную путевку на всероссийский финал фестиваля боролись шесть команд мальчиков 2009 года рождения. В барнаульском финале, получившем название «Станция Ивана Ползунова» по круговой системе сыграли: «Алтай» (Барнаул), «Иртыш» (Омск), «Кузбасс» (Кемерово), СШ «Рубцовск», «Спартак» (Горно-Алтайск) и «Спартак» СШ «Новосибирск».

Основными претендентами на победу стали представители Кемерова, Новосибирска и Барнаула. Команда СШОР Алексея Смертина набрала в итоге одинаковое количество очков с Новосибирском, но «Алтай» оказался на втором месте, а «Спартак» СШ «Новосибирск» – на первом благодаря минимальной победе в личной встрече (1:0). Вместе с победой красно-белые завоевали и путевку на Всероссийский финал, который пройдет в Москве с 29 июля по 1 августа.

На турнир из Москвы прилетел тренер столичной Академии ФК «Локомотив» Валерий Миллер, который провел мастер-класс для участников турнира, направленный на улучшение навыков владения мячом. Поскольку в этом сезоне фестиваль «Локобол-РЖД» приурочен к Году науки и технологий в России, для юных футболистов в Барнауле была разработана познавательная программа – историк, краевед Константин Борнеман рассказал мальчишкам о жизни и научных достижениях русского изобретателя Ивана Ползунова, создателя первой в России паросиловой установки.

В церемонии награждения приняли участие заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Петр Кобзаренко, председатель Алтайской краевой федерации футбола Борис Трофимов, директор ФК «Темп» Олег Киушкин и тренер Академии ФК «Локомотив» Валерий Миллер.

Приз Маринато Гилерме достался Фёдору Котову, голкиперу омского «Иртыша». Матвей Глухов из «Кузбасса» получил приз Дмитрия Баринова. Приз Максима Мухина получил Георгий Горькаев из Новосибирска. Обладателем приза Даниила Куликова стал Вадим Нечитайло из команды «Алтай», а приз Антона Миранчука вручили Тимофею Моргунову из кемеровского «Кузбасса».