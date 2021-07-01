В Барнауле продолжает работать программа по ремонту дорог в частном секторе

30 июня глава города Вячеслав Франк, глава Октябрьского района Юрий Асеев и депутат Госдумы Александр Прокопьев провели выездное совещание в поселке Восточном с жителями улицы Гужтранспортной, на которой в этом году будет уложено твёрдое покрытие в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы».

Фото: Михаил Полубедов

Съезд с улицы Кулагина на проезд Гужтранспортный — неприметный, довольно крутой и порядком разбитый. И тем не менее он востребован более чем у сотни жителей микрорайона — другого подъездного пути к своим домам сейчас у них просто нет. Эта дорога долгие годы является для жителей настоящей болью, поскольку никогда здесь не было ни твёрдого покрытия, ни даже щебёночной насыпи.

Вячеслав Франк отметил, что Александр Прокопьев обратился в администрацию города с инициативой по ремонту сельских дорог в Октябрьском районе. По словам депутата, в администрацию района поступило несколько обращений с просьбой обустроить асфальтовое покрытие на улицах микрорайона Восточный, в том числе на улице Гужтранспортной.

— Осенью, как только ложился первый снег, мы не могли выехать на Кулагина — в крутой подъём при гололёде можно подняться только на полноприводной машине. В межсезонье, когда дождём и стоковой поверхностной водой размывало дорогу, наши дети вынуждены были надевать бахилы, чтобы в школу прийти в чистой обуви, — рассказывает главе города Дмитрий Сидоров, житель дома на пр. Гужтранспортном, 101. — В прошлом году мы написали коллективное обращение в администрацию Октябрьского района с просьбой об асфальтировании улицы, и нас внесли в план на этот год. Пару месяцев назад нам подтвердили, что ремонт будет, теперь ждём.

Как рассказал Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, с 15 августа на объекте начнутся работы, они завершатся к 10 сентября. Подрядная компания не только уложит асфальтобетонное покрытие, но и произведёт устройство водоотводного лотка, отсыпку обочин с обеих сторон и регулировку колодцев. Этим самым будет обеспечен нормальный сток воды во избежание разрушения покрытия.

Улица Гужтранспортная и одноименный проезд являются самым финансово ёмким объектом, который вошёл в перечень из 32 улиц в рамках программы обновления дорог сельских и поселковых территорий этого года.

— Программа, о которой мы говорим, изначально появилась по инициативе депутатского корпуса как способ решения наиболее острых проблем населения на местах. С 2011 года мы отремонтировали 249 объектов, из них 47 — в Октябрьском районе, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Депутат Александр Прокопьев выразил надежду, что программа ремонта дорог в частном секторе станет хорошим трендом в развитии пригородных территорий, и добавил, что всегда готов помогать в решении возникающих проблем.