В Барнауле с горожанами обсудили изменения в Генплан

Встречи с жителями частного сектора прошли вчера, 30 июня 2021 года.

На Аллее ветеранов на ул. Аванесова обсуждали изменения в Генплан с жителями нагорной части Центрального района. На ней присутствовали 30 человек, обсудили вопросы сноса частного сектора, развития инфраструктуры в нагорной части, освещения, ремонт дорог и другие. Жителям разъяснили, что волнения по поводу сноса частного сектора в границах улиц Фомина, Тачалова, Аванесова и переулков Пожарного и Карева напрасны.

Участникам встречи предложили организовать инициативную группу, в состав которой войдут жители и актив ТОС «Нагорный», для дальнейшего взаимодействия с депутатом Барнаульской городской Думы седьмого созыва Вячеславом Перерядовым при решении текущих проблем.

Также встреча с жителями по вопросу изменений в Генеральный план Барнаула прошла и в микрорайоне Мирном Индустриального района.

С барнаульцами встретились депутат Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района Ирина Никулина, заведующий правовым отделом администрации Индустриального района Роман Диденко.

Жителям разъяснили вопросы землепользования, градостроительного зонирования, целевого назначения земель, прав собственности.

В администрации Железнодорожного района состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению предложений жителей по внесению изменений в градостроительную документацию. Участие в обсуждении приняли представители Барнаульской городской Думы Александр Локтев и Иван Нифонтов, сотрудники администрации района, председатель комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина, а также председатели уличных комитетов района.

Марина Ракина выступила перед представителями общественности и рассказала об условиях купли-продажи недвижимости в зоне индивидуальной жилой застройки. По ее словам, зонирование никак не влияет на цену имущества и правомочия собственника в его отношении.

«Если к вам как собственникам пришёл застройщик с целью купить ваше землевладение, то вы имеете полное право ему в этом отказать», — ответила она на обеспокоенность жителей относительно выкупа земель частного сектора.

Основным вопросом заседания оставалось составление обращения на имя главы Барнаула по внесению изменений в Генеральный план. Представители общественности активно задавали вопросы и высказывали свои предложения относительно вносимых изменений.

«Мы учли все поступившие предложения и сформировали список улиц, находящихся в зоне многоэтажной жилой застройки, которые, по мнению жителей, необходимо перевести в зону индивидуальной жилой застройки», — проинформировал присутствующих Александр Локтев.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в Барнауле проводится первый этап общественных обсуждений изменений в Генеральный план города. Экспозиции с документацией размещены в комитете по строительству, архитектуре и развитию города, в помещениях районных администраций и во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа. Ознакомиться с ними может до 22 июля каждый житель.

Предложения и замечания по проекту можно подавать до 22 июля тремя способами: