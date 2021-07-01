«Вечерний разговор». Ирина Переладова о коронавирусе и вакцинации

Об этом сейчас говорят все — от учёных до рядовых граждан. Прививка от коронавируса обросла множеством домыслов, мифов и теорий. Порой найти рациональное зерно в этом потоке информации очень и очень непросто. Ясно одно, что по существу о вакцинации могут рассуждать только профессионалы. И сегодня наш «Вечерний разговор» как раз с таким экспертом, главным эпидемиологом Алтайского края Ириной Переладовой. Сегодня, когда заболеваемость смертельной «короной» снова поползла вверх, наша собеседница постарается ответить на главный вопрос — сможет ли вакцинация остановить пандемию, а также развеет все мифы о прививке от коронавируса.

— Ирина Владимировна, вы были одним из первых добровольцев, который поставил себе прививку от ковида. Сомнений, ставить или нет, не было?

— У меня не было не то что сомнений, честно скажу: мы все ждали эту вакцину. Почему? Мы боимся не сами заболеть, а принести болезнь в семью, коллегам, пациентам. У нас есть представители старшего поколения, которые имеют заболевания. Кто-то, возможно, перенесёт заболевание легче. А кого-то оно может привести к летальному исходу. И когда мы узнали, что впервые наша российская вакцина получила все регистрационные документы и поступила в край, конечно, по согласованию с Минздравом вакцинироваться пошли те, кто работает в непосредственном контакте с пациентами. На чаше весов — «да» и «нет». «Да» — готов заболеть и даже умереть. И «нет» — я не готов заболеть и умереть, а это значит — только вакцинация.

— Как происходит процесс регистрации вакцины? Один из мифов связан с тем, что её быстро изобрели и она не прошла всех клинических испытаний.

— Всё новое всегда происходит по одному утверждённому сценарию. Есть сроки, когда мы получим определённый эффект — это тот титр антител, который позволит при контакте с заведомо инфицированным организмом не заболеть. Тонкая и сложная технология исследований. Так регистрируются все лекарственные препараты. Есть порядок, который позволяет сделать вывод, во-первых, об эффективности. То есть человека прививаем, и при контакте он не заболевает. Во-вторых, о безопасности. А это уже касается того, что человек без последствий перенесёт эту вакцину. У него не случится анафилактический шок или другая реакция, которая повлечёт нарушения дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой системы. Исследования эффективности и безопасности проводятся параллельно. И достигается результат, принятый на мировом уровне. В мире сейчас есть шесть вакцин от коронавируса. Отрадно за страну: наша вакцина реализуется на всех шести континентах мира. Почему только одна? Потому что она была первой. Когда мы начали прививаться, не боялись последствий. Мы знаем, как регистрируются вакцины. Сейчас нарабатываются другие вакцины. И при соблюдении регистрационных условий ВОЗ, вероятно, они тоже будут востребованы.

— Какие сейчас есть вакцины в Алтайском крае и чем они отличаются?

— В России зарегистрированы четыре вакцины. В Алтайском крае применяем три. Первая — «ГамКовидВак», или «Спутник V», разработанная НИЦ им. М.Ф. Гамалеи. При её разработке использована высокотехнологичная операция, когда на вектор аденовируса наслоён иммуногенный кусочек генома коронавируса. Не сам коронавирус, а та часть, которая вырабатывает иммунитет, то есть фактически проводник. Это очень давняя и безопасная технология. У нас есть такие вакцины.

Вторая вакцина, которую все ждали, — вакцина наших соседей, Новосибирского центра «Вектор», «ЭпиВакКорона». Это совершенно другая вакцина по своему содержанию — она абсолютно искусственная. Создан искусственный иммуноген, который хорошо и чётко вырабатывает иммунитет. Федеральная служба Роспотребнадзора проводит всероссийский мониторинг, во все регионы поступили тест-системы на определение титра антител, и мы начинаем бесплатное обследование людей, которые привиты этой вакциной.

И третья вакцина есть на сегодняшний день. Она пришла пока в небольшом количестве. Это вакцина «КовиВак» старейшего Московского института им. М.П. Чумакова. Она принципиально другая — разработана на основе «убитого» коронавируса. И важно, что все вакцины обладают иммуногенными свойствами даже против новых штаммов. Они работают, перекрёстный иммунитет есть.

— Ирина Владимировна, я хочу поставить вакцину. Как мне это сделать? Нужно ли идти к врачу, сдавать анализы?

— Ваше решение однозначно правильное. И не нужно придумывать препоны, что сначала надо обследоваться, что-то сдавать, тем более за деньги. Есть несколько моментов, которые человек должен для себя определить. В частности, болели или не болели вы коронавирусом? Сейчас в обязательном порядке государственная политика направлена на то, что прививаем всех, кто не болел. Как записаться? Правильнее и проще — через портал госуслуг. Каждый человек может определить удобный день и время, когда он сможет прийти в поликлинику и поставить вакцину. Уже в медицинском учреждении допуск осуществляет врач-терапевт. Он знает все противопоказания по вакцинам. И если в поликлинике есть все три вакцины, а доктор не находит противопоказаний ни к одной из них, то право выбора за пациентом. Ещё раз говорю, что все вакцины одинаково иммуногенны и безопасны, но «КовиВак», например, ставится только до 60 лет.

— Могу ли я заболеть после того, как поставил прививку?

— Тут есть две составляющие вопроса. Первая: человек был в контакте с заболевшим и у него болезнь в инкубационном периоде. Он может заболеть на третий, пятый… до четырнадцатого дня. Вторая ситуация: вакцинировались, не заболели две недели. Но есть ещё семь дней до второй прививки. И если в это время был контакт с заражённым, то человек может заболеть и после второй прививки. А почему? Ещё не успевает выработаться необходимое количество антител для противостояния вирусу, который уже внедрился в организм. Если мы возьмём любую инструкцию по применению к вакцине, то там чётко прописано: как правило, иммунитет у 99,9 % привитых формируется через 21 день после второй прививки. Тормозить формирование иммунитета могут сопутствующие заболевания человека. Кроме того, ни одна вакцина в мире не гарантирует 100% защиты от заболевания. Всё зависит от особенностей организма, и человек может заболеть. Что же мы тогда выигрываем? Во-первых, мы профилактируем летальный исход, сохраняем человеку жизнь. Во-вторых, привитые переносят болезнь в лёгкой форме, с минимальными последствиями для здоровья, и мы такие случаи знаем.

— Ирина Владимировна, что вы посоветуете тем, кто ещё сомневается, ставить или нет прививку? Какие привели бы аргументы?

— Берегите себя! Своих родителей, детей. Других способов предупредить заболевание нет. Ковид наносит непоправимый ущерб организму. Вакцина не имеет таких последствий и осложнений. Нам всем нужно эту пандемию завершить. Никакие ограничительные меры не помогут, если мы будем сидеть и убеждать себя, что мы неуязвимы. Нет неуязвимых людей для этого возбудителя. А победить ковид мы сможем только с применением вакцины. Это вакциноуправляемая инфекция.