Барнаульской детской поликлинике № 9 в исполнилось 45 лет

Поликлиника, известная всем родителям Барнаула как детский травмпункт, была открыта 1 июля 1976 года.

Фото: zdravalt.ru

На лечение, консультации и профосмотры сюда приходит более 24 тысяч маленьких жителей Индустриального района, напоминает сайт Министерства здравоохранения края. Территория, которую охватывают специалисты поликлиники, с прилегающим посёлком Новомихайловка, составляет 30 км! В поликлинике действуют четыре педиатрических отделения с 27 педиатрическими участками. На базе поликлиники работают городской детский травмпункт, куда привозят детей с травмами, повреждениями самой разной сложности со всего города, стоматологическое отделение и единственное в крае отделение восстановительного лечения с возможностью проведения лечебной физкультуры в бассейне.

Неотложную медицинскую помощь в детской поликлинике могут предоставлять одновременно три бригады специалистов. Ещё три фельдшера заняты на амбулаторном приёме. А всего ведётся приём по 18 специальностям. Работа детской поликлиники осуществляется без выходных и праздничных дней: с 7:30 до 18:00 в рабочие дни, с 08:00 до 15:00 — в выходные.

По словам главного врача детской городской поликлиники № 9 г. Барнаула Ирины Потаповой, укомплектованность кадрами в медучреждении составляет 90%. На благо здоровья детей здесь трудится 94 врача, из них 7 человек — молодые специалисты, которые пришли на работу в 2020 году.