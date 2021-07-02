Обнимашки после гола. Как в барнаульской спортшколе гоняют мяч дети с синдромом Дауна

В минувшем учебном году в ДЮСШ «Темп» запустили необычное направление, начав проводить тренировки с элементами футбола для детей с синдромом Дауна. Изначально всё основывалось на энтузиазме родителей и тренеров, но совсем недавно спортшкола с этим проектом выиграла президентский грант.

Фото: Ярослав Махначёв.

Солнечный футбол

Пока на основном поле идут матчи международного футбольного фестиваля, в спортзале административного здания СК «Темп» проходит другая тренировка. Пятеро мальчишек и девчонок с упоением пинают небольшие мячи, стараясь загнать их в маленькие ворота. На каждом — фирменная темповская футболка, все по-серьёзному. После каждого гола юные спортсмены бегут обниматься со своим тренером Анастасией Кулигиной.

Как рассказывает директор ДЮСШ «Темп» Олег Киушкин, ещё в прошлом году в школе решили запустить тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Один из воспитанников Олега Викторовича как раз учится в педколледже на направлении «адаптивная физкультура», поэтому рассчитывали, что он и будет проводить тренировки. Но внезапно оказалось, что тренер ДЮСШ «Темп» Никита Бабич тоже имеет соответствующие корочки, поэтому именно он был первопроходцем в этом непростом деле.

— Изначально мы планировали набирать детей с патологиями слуха, зрения, с легкими формами ДЦП, а также аутистов и с синдромом Дауна, — рассказывает Олег Киушкин. — Но по большинству этих направлений отклика не получили, а вот у родителей детей с синдромом Дауна предложение вызвало интерес. Мы подружились с организацией «Солнечный круг», сделали несколько совместных мероприятий.

В результате с сентября дважды в неделю, по средам и субботам, особенные дети с родителями приходят на тренировки.

Знак судьбы

До весны занятия проводил Никита Бабич. Потом в одном из матчей ФК «Темп» он получил тяжёлую травму и ушёл на больничный. Его сменила Анастасия Кулигина, появление которой в ДЮСШ «Темп» можно назвать знаком судьбы. Мало того, что она оказалась хорошим специалистом по адаптивной физкультуре, Анастасия ещё и внучка Александра Комарова, ветерана легендарной барнаульской команды «Темп».

Анастасия по образованию учитель физкультуры, в профессии пять лет, из них три последних года ведёт занятия в школе № 110, где в том числе есть классы и для детей с ОВЗ, а там учатся и ребята-аутисты, и с синдромом Дауна. Первый опыт тренировок с особенными воспитанниками она получила именно там.

Сама Анастасия всю жизнь в спорте, правда, играла в волейбол. Теперь приобщается к футболу.

— Когда только заработала школа «Темп», у меня было желание сюда прийти, но я не представляла, как именно. Когда появилось новое направление, поняла, что это знак.

Всестороннее развитие

Каждая тренировка длится по часу, участвуют в ней дети разного возраста — от четырёх до 12 лет. Иногда задействованы и родители — так и ребятишкам интереснее, и родители видят прогресс. Начинают, как и положено, с разминки, затем упражнения. Конечно, чисто футбольной тренировкой это не назвать, все основано на игре.

— Дети с синдромом Дауна не могут долго на чём-то сосредотачивать внимание, быстро переключаются, исходя из этого и строю тренировку, — рассказывает Анастасия Кулигина. — Позанимались чем-то одним, тут же переключаемся на другое. Конечно, использую методички, что-то смотрю в интернете. Но почитать — это одно, а вы попробуйте воплотить всё в жизнь. Так что некоторые упражнения становятся авторскими, адаптирую их под своих ребят.

Секретов в такой работе много. Например, все упражнения надо сначала показать самой, потом несколько раз выполнить вместе с детьми, только потом они начнут делать сами. Ещё весь инвентарь должен быть ярким, привлекательным. Семилетняя Дуня Русак, по заверениям мамы Елены Степановой, с детства любит футбол, пнуть мячик для неё — почти естественный рефлекс. Поэтому они пришли в «Темп» одними из первых.

— Тренировки многое дают — развивают движения, координацию, дети общаются. Рост виден. Например, раньше Дуня только видела мяч — сразу хотела его пнуть. Сейчас она спокойно к нему относится, может медленно его вести. Я даже не думала, что такое достижимо, — рассказывает Елена Степанова.

Пятилетний Тимофей когда-то ходил в бассейн. Сейчас его временно посещать нельзя, поэтому переключился на футбол.

— Активность всегда важна, а нам — особенно, — говорит его мама Анастасия Корявых. — Тут и физическое развитие, и умственное.

Фото: Ярослав Махначёв.

Новая высота

Поначалу тренировки были платными, потом «Темп» нашёл спонсоров, благодаря которым занятия перевели на безвозмездную для родителей основу. А не так давно спортшкола с проектом «Адаптивная физкультура с элементами футбола» выиграла президентский грант. Его размер составил 322 тысячи рублей, проект предусматривает софинансирование, в общей сложности на реализацию направят 450 тысяч рублей, срок действия гранта — с 1 августа по 30 января.

— На полученные средства приобретем инвентарь. Надеюсь, проект привлечёт ещё большее внимание, удастся увеличить количество занимающихся. В рамках проекта необходимо набрать три группы детей разного возраста — 5–7, 8–9 и 10–12 лет. К сожалению, не все дети с синдромом Дауна могут посещать тренировки, у многих есть медограничения, но я надеюсь, что число наших подопечных увеличится. Завершится всё мини-турниром с награждением и спортивным праздником, — рассказывает Олег Киушкин.

В перспективе, что не исключено, в школе появится и своя футбольная команда из детей с синдромом Дауна.

— Время покажет, какие будут успехи. Основная задача проекта — социализация и развитие детей. Если увидим, что они серьёзно увлеклись, собралась команда, однозначно будем этим заниматься, — заверяет директор ДЮСШ «Темп».