В Алтайском крае мужчина убил собутыльника и бросил его тело на пустыре

Убитого он вывез на пустынный участок на тележке, чтобы скрыть следы преступления.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Инцидент произошёл в конце апреля 2021 года в Славгороде. Тогда 54-летний местный житель у себя дома пил вместе с квартирантом. Вечером к ним присоединился знакомый. В ходе распития алкоголя гость стал оскорблять хозяина грубой нецензурной бранью, за что мужчина ударил его ножом в грудь. От удара потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина на тележке вывез тело погибшего на пустынный участок местности, после чего скрылся.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против собственности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.