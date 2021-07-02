В Алтайском крае разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого погиб велосипедист

Происшествие случилось 26 июня 2021 года около 19:00 на трассе между Павловском и посёлком Урожайным, в 6 километрах от Павловска.

Фото: istockphoto

В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что столкновение произошло между автомобилем Toyota Hiace, которым управлял мужчина 1976 года рождения, и велосипедистом, мужчиной 1959 года рождения.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просим обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России «Павловский» по телефонам: 8 (38581) 39128, 8-999-331-18-38, телефон дежурной части 8 (38581) 39116.