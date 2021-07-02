В Алтайском крае введут новые ограничительные меры

Сегодня, 2 июля 2021 года, оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае рассмотрел новые ограничительные меры.

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Заседание оперштаба прошло в правительстве региона.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, эпидситуация по коронавирусной инфекции в Алтайском крае оценивается как неблагополучная. Заболевшие преимущественно в возрасте 30–49 лет.

Ирина Пащенко отметила, что в Барнауле число заболевших COVID-19 снижается. Однако инфекция распространяется по территории Алтайского края.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что за последнюю неделю ситуация потребовала увеличения коечного фонда для лечения коронавирусной инфекции с 1812 коек до 3158. На данный момент 18% коек свободно.

«При этом увеличивается доля пациентов, которым требуется искусственная вентиляция лёгких, растёт количество пациентов в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Дмитрий Попов заявил, что со следующей недели в Барнауле перепрофилируют 12-ю горбольницу. Краевую больницу также готовят для того, чтобы поступающие коронавирусные больные с сопутствующими заболеваниями могли получать медицинскую помощь.

Министр здравоохранения доложил, что есть месячный запас лекарств для амбулаторных больных и запас средств индивидуальной защиты для медиков. Кроме того, растут объёмы вакцинации: в 3 раза за неделю. Сегодня в день получают прививки до 6 тысяч человек. В Алтайском крае увеличивают и охват тестированием населения за счёт средств краевого бюджета и ТФОМС. Сегодня уже проводится 193 исследования на 100 тысяч населения, информирует правительство региона.

В связи со значительным ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на заседании оперативного штаба обсудили дополнительные ограничительные меры на территории края, которые призваны приостановить распространение инфекции.