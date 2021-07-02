Персональная выставка Николая Панченко открывается в Барнауле

2 июля в 16:00 в Художественном музее Алтайского края начинает работу выставка Николая Панченко «Я люблю эту землю».

Н.В. Панченко. Иверский монастырь. 2015 год, фото: ghmak.ru

Алтайский живописец родом из Родинского района Алтайского края. После окончания Новоалтайского художественного училища по распределению попал в Завьяловский район Алтайского края, где сегодня и живет, работает в районном центре, являлся активным организатором культурной жизни района. В начале своего творческого пути художник активно сотрудничал с Алтайским книжным издательством, занимался оформлением книг. С 1989 года принимает участие в краевых, городских, региональных выставках в Барнауле, Новосибирске, Омске, Томске, Кемерове, Алтайском крае (с. Завьялово, Родино, Горно-Алтайск, Бийск, Рубцовск). Всего на счету мастера более 40 персональных выставок. Являясь частым участником пленэров, посещает живописные места родного края, Горного Алтая, Монголии.

В Государственном художественном музее Алтайского края свои работы Николай Панченко показывает впервые. На выставке представлены лирические пейзажи, яркие натюрморты, колоритные портреты. Работы написаны в реалистической манере, по цвету и настроению близки импрессионизму. Какой он, экспрессионизм по-алтайски, можно увидеть в выставочном зале музея на ул. Горького, 16 до 17 июля 2021 года.