В субботу пройдёт «Шёлковый путь»

Главным событием предстоящих выходных станет этап ралли «Шёлковый путь», который пройдёт по территории Алтайского края.

Фото: сайт ралли “Шелковый путь”

Международное ралли «Шёлковый путь» — уникальная трансконтинентальная гонка, единственная в мире, где участники стартуют в одной части света, а финишируют в другой. Проходит она ежегодно с 2009 года, единственным исключением стал год минувший, когда мероприятие отменили из-за пандемии.

«Шёлковый путь — 2021» стартовал 1 июля в Омске, а 3 июля участники приедут в Алтайский край. Именно у нас пройдёт второй спецучасток гонки.

Он начнётся в селе Рассказиха Первомайского района, затем участники по лесам, полям и рекам проедут вблизи населённых пунктов Малая Речка, Петровка, Листвянка, Многоозёрный, Боровлянка и финишируют в Акутихе Быстроистокского района. Общая протяженность этапа — 132 км.

Все подъезды, подходы, лесные дороги и тропинки вблизи трассы будут перекрыты. Но для болельщиков подготовлены три площадки, где можно будет увидеть гонку во всей красе: в Рассказихе на месте старта, в Акутихе у финиша и посредине спецучастка — в Боровлянке.

— В каждой свои особенности. На старте ещё нет тех скоростей, зато можно поближе рассмотреть те же раллийные КамАЗы — это впечатляющее зрелище. Можно увидеть, как готовятся и настраиваются экипажи. Здесь же будут продавать мерч с символикой ралли, — рассказывает представитель ралли «Шёлковый путь» в Алтайском крае Александр Чернюк. — В Акутихе другая картина — там уже будут эмоции участников после спецучастка, увидите, в каком виде финишируют автомобили после прохождения всех препятствий, ведь те дороги, по которым мы привыкли ехать со скоростью 15–20 км в час, они проходят на максимальной. В Боровлянке маршрут проложен так, что не заходит в само село, а проходит в непосредственной близости. И это одна из самых скоростных точек спецучастка — лимит ограничен цифрой 150 км/ч. Здесь будет работать большинство СМИ, так как рассчитываем, что именно на этом участке можно сделать самые зрелищные кадры.

Первые экипажи на старт в Рассказихе уйдут в 10:00. Для болельщиков будет обустроена зрительская зона и автопарковка в 800 метрах от неё. Кстати, до места старта экипажи будут добираться своим ходом по дорогам общего пользования как обычные участники дорожного движения, так что можно будет увидеть их и на трассах.

Всего в гонке принимает участие 90 экипажей из 41 команды, среди них легендарная команда «КамАЗ-Мастер». Она представлена семью гоночными болидами, среди которых новинка — спортивный грузовик К5, пилотировать новую машину будет действующий чемпион ралли «Дакар» Дмитрий Сотников со своим победным экипажем.