Выпускники, набравшие максимальное количество баллов по ЕГЭ, считают, что в этом нет ничего сложного

18 барнаульских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а некоторые набрали максимум по нескольким предметам.

Фото: Андрей Чурилов

По итогам ЕГЭ по русскому языку 100 баллов у 15 человек (в прошлом году – 27 человек), по географии, как и в 2020 году, 100 баллов получил 1 человек. Максимальное количество баллов по физике набрал 1 выпускник, по истории – 2 выпускника. В прошлом году стобалльных результатов по этим предметам не было. До 8 июля будут известны результаты по всем предметам.

Прицел на 90+

Даже среди стобалльников можно выделиться. Например, добиться максимального результата сразу по нескольким предметам, как в этом году сделал выпускник лицея № 101 Илья Итченко. Парень отличился в знании русского языка и истории.

Фото из архива Ильи Итченко

– Вчера окончательно выдохнул – пришли результаты по обществознанию, – признается Илья. Кстати, этот результат тоже впечатляющий: 97 баллов! Притом, по словам выпускника, готовился с сентября в умеренном темпе и лишь в мае взялся за дело в полную силу.

– Больше всего внимания потребовала история, это слишком объемный предмет, а волнительнее всего было на экзамене по русскому, просто он был первым, – анализирует Илья. – Я сразу ставил цель взять планку 90+, потому что в этом году новые порядки поступления, хотелось иметь как можно больше баллов, чтобы занять достойное место в рейтинге. Но сотню я точно не ожидал.

Зато педагоги верили в своего воспитанника – он всегда подавал надежды, претендовал на медаль «За особые успехи в учении». Экзамены подтвердили его качество знаний.

– Удача всегда присутствует на экзамене, ведь что-то знаешь лучше, что-то хуже, – считает мультибалльник. – Вот по истории попалось задание по сложности выше среднего уровня, где нужно было подтвердить и опровергнуть высказывание о том, что большевики пришли к власти из-за ошибок Временного правительства. На этом экзамене времени у меня было впритык, в последние минуты дописывал ответы. На других все было рассчитано.

Секрет успеха Ильи Итченко прост: верить в свои силы, по окончании испытания сказать себе, что сделал все возможное, и зря не волноваться.

– В последнюю ночь обязательно нужно спать, – добавляет Илья. – Ведь все вызубрить за это время все равно не получится, а вот отдохнуть перед ответственным днем можно, это чуть ли не половина успеха.

В будущем свою жизнь молодой человек планирует связать с юриспруденцией.

Приятный сюрприз

– Когда пришли результаты по обществознанию, мы с друзьями пили кофе, – рассказывает выпускница школы № 132 Елизавета Ветрова. – Друг говорит: «У тебя 100». Я раза три переспросила и не поверила, пока не увидела все своими глазами. Не ожидала такой результат, честно, больше ставок делала на русский язык, но получилось, как получилось. Сейчас жду результаты по английскому и ни на что не надеюсь, чтобы лишний раз не волноваться.

Фото из архива Елизаветы Ветровой

Обществознание Елизавета знает глубоко – училась в классе социально-экономического профиля. Особую благодарность девушка испытывает к своему педагогу Ольге Ткаченко, которая помогала хорошо подготовиться к ЕГЭ. К слову, в классе Елизаветы обществознание сдавал каждый.

– Экзамен, действительно, требует широких теоретических знаний в сферах политики, экономики, права, социальных отношений, гипотетически в КИМ могло попасться все что угодно, – говорит девушка. – Но у меня были блоки, в которых я была уверена больше всего. Особенно приятной оказалась тема эссе, она касалась политического участия, демократии, выборов.

Кроме того, Елизавета Ветрова сдавала еще обязательный русский язык и историю, с ней пришлось немного поломать голову, тем не менее результат выпускницу удовлетворил. Сейчас она примеривается к вузам, определив международное право в качестве приоритетного направления.

– Мне всегда была интересна юриспруденция, хотелось быть правозащитником, кроме того, у меня любовь к языкам, поэтому выбирала, где можно будет совместить и то, и то, – улыбается Елизавета.

Подтвердил

Выпускник гимназии № 123 Данил Юсупов еще в середине весны узнал, что у него за экзамен по математике 100 баллов – он стал призером Всесибирской открытой школьной олимпиады. Такой диплом автоматически дает высшие баллы по предмету. Но с оговоркой: результаты надо подтвердить на ЕГЭ, перейдя определенный порог баллов, в большинстве вузов он составляет 75+, но в некоторых учебных заведениях свои правила. К примеру, в МГУ для подтверждения достаточно набрать минимум на внутреннем экзамене по математике.

Фото из архива Данила Юсупова

– К репетитору не ходил – у нас в школе очень хорошие педагоги, есть специальные курсы. Больше всего со мной работала мой учитель Инна Петровна Мукина, ей я особенно благодарен, – признается Данил. – А еще родителям и старшему брату, он всегда для меня был примером, я старался следовать за ним.

Притом брат поддерживал не только словом, но и делом, помогая разобраться с некоторыми заданиями.

– К сожалению, математику написал чуть хуже, чем рассчитывал – хотелось набрать баллов 85-90, но немного подкачал, хотя стобалльный диплом подтвердил, – расстроенно рассказывает Данил Юсупов. – Это все из-за невнимательности вышло, сразу, как вышел из кабинета, понял, где допустил ошибку. Зато результатом по русскому доволен – 94 балла. Очень рассчитываю на информатику, хотелось бы 90+. Этот предмет мне нужен, буду поступать на IT-направление, рассматриваю прикладную информатику или бизнес-информатику.

Кстати, Данил – первопроходец, в этом году вместе с остальными ребятами впервые решал ЕГЭ по информатике в электронной форме. Экзамен включал в себя практическое программирование (составление и отладка программы), работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9. Остальные 18 – в виде заданий с кратким ответом.

– Если сравнивать с ОГЭ, где я все делал на бумажке, стало гораздо проще, – делится впечатлениями молодой человек.