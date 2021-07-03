3 июля сотрудники ГИБДД России отметят 85-летний юбилей со дня основания службы

В Барнауле Госавтоинспекция, как и по всей стране, появилась в 1936 году и за восемь с половиной десятилетий прошла большой путь от отдела с небольшим количеством сотрудников, заточенного в основном под регулировку дорожного движения, до одного из крупных многофункциональных подразделений городской полиции.

Фото предоставлено отделом ГИБДД

В ногу со временем

Сегодня органы ГИБДД Барнаула – это современная мобильная структура, оснащенная по последнему слову техники.

– В 2020-2021 годах было большое поступление новой техники в рамках программы «Безопасные качественные дороги», – рассказывает начальник ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Олег Каркошкин. – Только за год автомобильный парк обновился на 60 процентов. Мы получили автомобили марки «Шкода», оборудованные новыми системами видеонаблюдения как в салоне, так и снаружи. Еще 20 единиц поступит в III квартале.

Изменили работу ГИБДД и дорожные камеры видеонаблюдения, которые устанавливаются на самых проблемных участках автомагистралей и помогают снизить аварийность.

– Ежегодно в городе устанавливается до пяти новых камер. На сегодняшний день их 57, – поясняет Олег Каркошкин. – В ближайшее время будут установлены дополнительные видеокамеры на пр. Ленина, ул. Партизанской. С помощью этой техники уже удалось ликвидировать множество очагов аварийности. Как только обстановка на участке нормализуется, мы переносим камеру на другую проблемную точку.

Квалификация прежде всего

Но главное богатство органов ГИБДД – это, конечно, люди. Как отмечает Олег Каркошкин, нынешние инспекторы подготовлены к своей работе не только морально и физически, но и хорошо подкованы в юридическом плане.

– Сегодня наши сотрудники должны знать много документов, все последние изменения в нормативной базе, постановления правительства. Водители грамотные, особенно молодые, знают законы. Могут и поспорить. Не как 30 лет назад, когда автомобилиста остановили, сотрудник еще ничего не сказал, а водитель уже выходит из машины и начинает каяться: «Был неправ». Сейчас нет – надо быть профессионально подготовленным, уметь объяснить нарушения, вплоть до последнего комментария в КоАП.

Престиж сотрудника

– Достаточно сказать, что в отдельном батальоне ДПС нет некомплекта кадров. Это о многом говорит. Технический университет исправно поставляет нам пополнение. Молодые сотрудники охотно включаются в работу, сменяют увольняющихся на пенсию. Служба в ГАИ всегда привлекала молодежь. Красивая форма, надежный служебный автомобиль, работа с современной техникой и с людьми. Стабильная оплата. Хотя работа сложная: ты постоянно на маршруте, и в жару, и в холод, зато интересная.

Сегодня в отделе ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу работает 58 сотрудников. В отдельном батальоне ДПС ГИБДД г. Барнаула технический парк состоит из 165 человек.

Защита от пьяных

Юбилей Госавтоинспекции пришелся на сложное время. После долгих ковидных ограничений люди стали больше ездить на личных автомобилях, на улицах появилось много детей, и динамика аварийности поползла вверх. А значит, у барнаульских органов ГИБДД впереди большая работа. Каждый день инспекторы прилагают серьезные усилия, чтобы сохранить стабильную обстановку на дорогах города.

Фото предоставлено отделом ГИБДД

Много работы на главных магистралях города. Большая нагрузка на шоссе Ленточный Бор, проспекты Ленина, Красноармейский. Там работает до 40 процентов личного состава круглосуточно.

– На сегодняшний день проблема с аварийностью в Центральном районе, на Змеиногорском тракте. С открытием дачного сезона на Змеиногорском произошло пять ДТП с тяжелыми последствиями. Во всех пяти случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мы уделяем особое внимание нетрезвым автомобилистам, еженедельно, в выходные, в праздничные дни проводим сплошные проверки, и каждый рейд выявляет по 10-11 пьяных за рулем.

Объяснить детям и родителям

Значительная доля усилий ГИБДД приходится на профилактику аварийности и травматизма на дорогах, особенно детского.

– С конца января, когда ослабили ковидные ограничения, наши сотрудники посещают школы, знакомят детей с правилами дорожного движения. К сожалению, динамика по ДТП с участием детей сейчас тоже идет в рост. Инспекторы ДПС, работающие на линии, составляют сигнальные карточки, если обнаруживают юных нарушителей. Позже их передают сотрудникам ПДН, чтобы они поработали с родителями детей.

Чтобы город развивался

Деятельность ГИБДД не ограничивается патрулированием дорог. Благодаря усилиям органов ГИБДД в сотрудничестве с муниципалитетом меняется Барнаул.

– С комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города ежедневно сотрудничаем по совершенствованию уличной дорожной сети. Совместно рассматриваем предложения, как снизить количество мест концентрации ДТП, устранить очаги аварийности, увеличить пропускную способность автомагистралей. Как только появляется очаг аварийности, мы выходим с инициативой сделать искусственную дорожную неровность, пешеходное ограждение. Предложений поступает очень много. У школ появляются дорожные знаки «Стоянка запрещена», чтобы паркующиеся машины не загораживали пешеходам обзор.

При выходе на маршрут инспекторы ДПС выявляют недостатки инфраструктуры. Проблемные вопросы ставятся на обсуждение, решаются. Это вклад ГИБДД в общее дело обустройства города.