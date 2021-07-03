Дожди и снижение температур активизировали болезни овощных культур

Погода за окном садоводов не балует. На огородных дорожках вязко и слякотно, замерли в одной поре теплолюбивые бахчевые культуры, да и до овощных недугов недалеко. Что делать? Доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского государственного аграрного университета Владимир Чернышков рассказывает о том, как помочь растениям прийти в себя и предупредить развитие овощных болезней.

Рисунок: Александр Ермолович

Конец июня – начало июля – это время, когда луку нужно уделить особое внимание. Ложной мучнистой росой или по-другому пероноспорозом лук-репка и лук-севок поражаются обычно в конце июня – начале июля. При первичном заражении развитие болезни начинается с кончиков листьев, затем распространяется на их основание и при благоприятных для инфекции условиях поражает все части растения.

– Прогревание севка и лука-репки осенью или за 1,5–2 месяца до посадки при 40°С в течение восьми часов служит отличной профилактикой этого заболевания. Также благоприятен посев лука в ранние сроки рядками, расположенными с севера на юг, без загущения, на хорошо проветриваемых участках. Уборка лука в сухую погоду в начале полегания листьев в первых числах августа поможет сохранить его лежкость. Необходима просушка луковиц с раскладкой на грядке до полного высыхания листьев, а также обрезка засыхающих луковых листьев и уборка их с участка, – отмечает Владимир Чернышков.

После жаркого начала и дождливой второй половины июня на картофеле могут начать прогрессировать такие болезни, как фитофтороз, ризоктониоз и парша. Необходимо исключить внесение под картофель свежего неперепревшего навоза и других неразложившихся органических удобрений, вместе с органикой обязательно внести небольшие дозы извести (5-8 кг на 100 м2), при этом норма калийных удобрений увеличива­ется на треть.

– Во время вегетации можно обработать растения картофеля препаратом «Альбит» и бордоской жидкостью. Попробуйте опрыскать растения фитоспорином, первое опрыскивание профилактическое в фазах смыкания рядков – бутонизации, повторно – с интервалом в 10-15 дней, – рекомендует эксперт.

Удар по фитофторозу

На растениях томата и перца может встретиться фитофтороз– вредоносное грибное заболевание, поражающее в основном плоды, а иногда еще и листья, и стебли. На плодах становятся заметными расплывчатые бурые твердые пятна. Распространению болезни способствуют избыточная влажность воздуха, росы и туманы, умеренная температура днем с похолоданием ночью (до 10°С). Сухая и жаркая погода, напротив, тормозит проявление болезни.

Для повышения устойчивости к фитофторозу рассаду дважды подкармливают фосфорно-калийными удобрениями или проводят некорне­вую подкормку микроэлементами: сернокислый марганец – 4 г, сернокислая медь – 2 г, борная кислота – 2 г, сернокислый цинк – 2 г на 10 л воды.

Большую роль в профилактике болезней играет обычная марганцовка. При высадке рассады в грунт влить в лунку 0,3-0,5 л перманганата калия (2 г на 10 л теплой воды), а затем поливать еще четыре раза через каждые 10 дней по 0,5 л в лунку. Поливать томаты даже в сухую погоду следует не чаще чем раз в неделю и лучше всего теплой, нагретой на солнце водой.

Начали завязываться плоды на второй кисти? Значит, самое время приступать к чесночным орошениям.

Опрыскивание растений в период завязывания плодов томатов на второй кисти настоем чеснока проводим через каждые 15-18 дней до пяти раз. По мере нарастания плодовых кистей и листьев под ними использовать такой состав: в 10 л горячей воды развести 1,5 г перманганата калия, сюда же поместить 1,5 стакана измельченного чеснока, – все это перемешать, отфильтровать и опрыскивать.

Вершинная гниль плодов

В теплицах нередко культуры страдают от засухи. При отсутствии регулярных поливов вершинная гниль сильно поражает томаты и перцы в парниках, малогабаритных пленочных укрытиях. Это бактериальное заболевание развивается в жаркое лето при высокой температуре и низкой влажности. Проявляется в сильной степени на растениях, ослабленных неблагоприятными условиями среды и при недостатке в тканях растений кальция. На вершине зеленых плодов появляются водянистые темно-зеленые вдавленные пятна, затем они становятся темными, сухими и твердыми. Плоды, пораженные вер­шинной гнилью, созревают быстрее остальных. Болезнь особенно сильно развивается на плодах первых двух-трех кистей, они загнивают.

Чтобы победить этот недуг, в период сильного роста плодов томатам полезно будет опрыскивание растений раствором хлористого кальция или кальциевой селитры (5-10 г на 10 л воды) из расчета 0,5 л на 10 м2 один-два раза в неделю. Кроме этого необходимо проводить регулярные поливы и под­сыпку почвы с мульчированием ее пленкой или сухой травой для сохранения оптимальной влажности почвы в 60–70%. Для предупрежде­ния вершинной гнили следует в грунт для томатов и перцев с целью увеличения влагоемкости грунта добавлять торф.

Лохматые томаты

В теплицах нередко встречается непаразитарное заболевание, об­условленное, скорее, физиологическими причинами, развивается лишь под влиянием неблагоприятных условий. Листья закручиваются на верхнюю сторону листовой пластинки вдоль средней жилки, принимая вид трубочки.

Причиной болезни может быть слабое развитие корневой системы или позднее удаление пасынков. Скручивание проявляется также при излишней влажности почвы либо чрезмерной сухости воздуха. Семена, собранные с больных растений, иногда дают высокий процент растений со скручиванием листьев.

Спасти от этой напасти томаты можно подкормив микроэлементами: бором, марганцем, медью. Состав сборной подкормки: борная кислота или бура – 2 г, сернокислый марганец – 3 г, перманганат калия – 5 г, сернокислая медь – 2 г на 10 л воды.

Сухари – в дело

Помните выражение “растет как на дрожжах”? Своими руками можно сделать питательную дрожжевую подкормку. Половину буханки сухого хлеба замочить в 10 литрах воды, настоять в течение суток в теплом месте. Стакан полученного раствора размешать в 10 литрах воды и полить культуры под корень. Одновременно с этим желательно внести в почву древесную золу или яичную скорлупу.