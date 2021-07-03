Эксперт прокомментировал инициативу Президента РФ о кураторстве регионов

30 июня в ходе прямой линии Президент РФ Владимир Путин заявил, что у каждого региона будет свой куратор из федерального правительства.

Президент сообщил, что совсем недавно разговаривал на эту тему с руководством Правительства. «В целом практика себя оправдывает, — сказал он. — Договорились, что председатель Правительства представит предложение, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий», — объявил В. В. Путин.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Наталья Ломова прокомментировала инициативу Президента РФ о назначении новых кураторов территорий в кабмине.

По словам эксперта, экономическая асимметрия регионов, разнообразие структур органов исполнительной власти субъектов РФ показывает, что без принципиальной реконструкции государственного управления крайне сложно решать ключевые проблемы социально-экономического развития регионов при усложнении как внешних, так и внутренних угроз.

«Поручение Президента РФ определить вице-премьеров, отвечающих за комплексное развитие федеральных округов должно обеспечить повышение эффективности реализации принятых программ развития, координацию взаимодействия с профильными министерствами. Кураторство поможет также преодолеть излишние бюрократические процедуры при взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти руководства субъектов РФ. Наряду с этим важным представляется и укрепление полномочий представителей Президента в федеральных округах.

Предполагаемая реформа управления российскими регионами будет способствовать и развитию конституционного принципа управления, закрепленного п. 2 ст. 77 Конституции РФ, предусматривающего функциональное единство административной структуры, которое обусловлено в первую очередь необходимостью реализации единой, общей государственной политики в области управления по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», — прокомментировала Наталья Ломова.

Напомним, в настоящее время координационную, контрольную и кадровую деятельность в рамках президентской власти осуществляют полномочные представители Президента. В их обязанности входит обеспечение взаимодействия с субъектами РФ в части социально-экономического развития территорий в пределах федерального округа, организация по поручению Президента РФ согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектами РФ. Это вытекает из ряда функций главы государства, предусмотренных ч. 1 статьи 85 Конституции РФ.