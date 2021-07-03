Это не я, это брат: близнецы Гилёвы рассказывают о службе в ГИБДД

Сколько себя помнят братья Максим и Дмитрий Гилёвы, они все всегда делали вместе, как и полагается близнецам. Вот уже 13 лет они работают в ГИБДД города Барнаула, куда их привела общая любовь к автомобилям и желание помогать людям.

Фото: Стас Сидоркин

Дежавю

– Мы вместе ходили в садик, в школу, вместе окончили училище, поступили в барнаульский государственный профессионально-педагогический колледж, учились на одном факультете, – рассказывает Максим. – А после служили в одной части в армии. Мы постоянно вместе и часто решения принимаем сообща. После службы мы решили пойти в органы внутренних дел.

В ГИБДД Барнаула появлению близнецов в своих рядах обрадовались.

– Я дежурил на ВРЗ, а брат на ул. Матросова стоял, – вспоминает Максим. – Он остановил водителя. После проверки документов тот поехал дальше, а на улице 8 Марта его останавливаю я. Водитель смотрит на меня вот такими большими глазами: «А вы откуда здесь? Вы же меня только что на Матросова останавливали». Объяснил, что это не я, а брат. Бывает, водитель говорит: «Вы ведь вчера меня оформляли. Разве не помните?» Начинаешь доказывать, что это мой брат – не верит, пока фотографию не покажешь.

Сегодня оба брата Гилёва находятся на хорошем счету в Госавтоинспекции Барнаула и считаются настоящими профессионалами своего дела. В чем их секрет успеха? Максим Гилёв уверен, что для сотрудника ГИБДД важно не только знать ПДД и технические характеристики машин, но и тонко мыслить, быть хорошим психологом. За годы работы у хорошего инспектора вырабатывается своеобразное чутье, способность предвидеть, чего ждать от автомобилиста.

– Ты смотришь на реакцию водителя в потоке, на его мимику, действия и понимаешь, если перед тобой потенциальный правонарушитель. И когда останавливаешь машину, у тебя уже есть предположение, на что водитель способен, как он себя поведет, не начнет ли убегать, – говорит Максим. – Ты заранее готов либо общаться с ним, либо преследовать на автомобиле или в пешем порядке. У тебя уже есть в голове план действий.

Фото: Стас Сидоркин

Кто прав?

Иногда погоняться за нарушителями все-таки приходится. И тут уж надо проявить все мастерство вождения, все навыки, полученные за годы подготовки.

– Однажды, когда я работал в мотобатальоне, заметил в районе Ленточного бора мотоциклиста, который ехал с огромной скоростью, да еще вез пассажира без шлема. Пока его преследовал, вся жизнь промелькнула перед глазами, – рассказывает Максим. – Но все-таки сумел его остановить. Он очень удивился: «Я не думал, что вы меня догоните. Можно я вам руку пожму?» Позже выяснилось, что он был на тот момент лишен права управления.

Дмитрий Гилёв: «Инспектор, как мастер на производстве. Только мастер доволен, когда качественно деталь на станке выточил, а для нас радость, когда ты на линии хорошо отработал, выявил нарушения, возможно, предотвратил этим аварию, чью-то гибель».

В работе сотрудника ГИБДД никогда не знаешь, с чем столкнешься на следующем дежурстве. За эти годы в какие только ситуации не приходилось попадать братьям! Максим как-то раз задержал пьяного водителя, который ехал кончать жизнь самоубийством, и отговорил его от этого. А Дмитрий с риском для жизни вытащил человека из горящего дома.

– Увидели с напарником во время дежурства в окне дома отблески пламени, – рассказывает Дмитрий. – У порога стояла девочка лет 14 в одном халате. Она сказала, что дома находится ее отец. Когда я открыл дверь, то увидел мужчину, лежащего на полу, а наружу повалил дым. Было тяжело дышать. С третьего раза я сумел доползти до мужчины и вытащить его на улицу. Наверное, если помог спасти хотя бы одного человека, значит, жизнь не зря прожита.

Сейчас оба брата Гилёва работают в группе исполнения административного законодательства, где занимаются разбором обстоятельств ДТП. И пускай сегодня им больше не приходится гоняться за нарушителями, менее интересной и сложной работа от этого не стала.

– Твоя задача – собрать как можно больше материала, чтобы установить обстоятельства происшествия. Это огромная работа. Некоторые водители до последнего отрицают, что нарушили правила. Помогают видеозаписи, автотехническая экспертиза. Приятное чувство, когда ты распутываешь весь сложный клубок, показываешь человеку доказательства, и он признает свою ошибку, которая привела к ДТП, – уверен Дмитрий.