Фонд Николая Рериха Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая пополнился ценными экспонатами

1 июля 2021 года в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоялась торжественная передача части личного архива Людмилы Андросовой в музейное собрание Фонда семьи Рерихов.

Фото: culture22.ru

Людмила Андросова — учёный, альпинист, близкий друг семьи Рерихов, одна из тех, кто стоял у истоков первых Рериховских чтений (1976), поддержанных сибирскими учёными. Большая часть архива Людмилы Андросовой, содержащая её дневниковые записи, фотографии, письма, находится в Государственном музее-институте семьи Рерихов в Санкт-Петербурге.

Фото: gmilika22.ru

По информации пресс-служб музея и Министерства культуры региона, в ГМИЛИКА переданы раритетные (первые) издания серии книг Живой Этики (1920-30 гг.), книги издательства «Алатас», созданного художником Николаем Рерихом и сибирским писателем Георгием Гребенщиковым, а также автографы, редкие репродукционные открытки, прижизненные печатные издания произведений Николая Рериха и его жены Елены, литература о них, в том числе на разных языках.

Фото: culture22.ru

С 2015 года эти ценные материалы по решению Людмилы Андросовой, ныне проживающей в Канаде, бережно хранились в общественной организации «Рериховское общество г. Анжеро-Судженска». В апреле 2021 года по обоюдному согласию было решено передать эту часть архива в государственный Музейный фонд Российской Федерации, музейное собрание ГМИЛИКА.

Вниманию посетителей была представлена выставка передаваемых материалов, зачитано аудиообращение Людмилы Андросовой:

«…Мощный магнит притягивает сюда, на Алтай, моё сердце. Здесь сияют вершины семьи Рерихов, здесь мои друзья, здесь я оставила своё сердце.. Как я люблю Алтай! Его людей, его озера, реки… Здесь даже воздух кажется сокровенным… Теперь понятно, почему именно сюда, на Алтай, в алтайский музей я передаю часть своего архива уникальных книг, посвящённых жизни и творчеству Рерихов,» — сказала в своём обращении Людмила Андросова.

Также, Людмила Александровна поблагодарила директора Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игоря Короткова и сотрудников музея за проделанную работу по передаче архива.

Гости музея также познакомились с документальными материалами из фонда семьи Рерихов (ГМИЛИКА), который формировался на протяжении нескольких десятилетий и ныне насчитывает более 2000 экспонатов, в постоянной экспозиции представлены рисунки Николая Рериха, а также детские рисунки Юрия и Святослава — сыновей художника. Здесь также можно увидеть подлинное Знамя Мира, созданное по эскизу Николая Рериха в 1920-е годы, которое хранится в музее с 1979 года.

Новые экспонаты, как часть культурного наследия семьи Рерихов, войдут в юбилейные экспозиции, которые будут представлены в музее к 150-летию Николая Рериха.