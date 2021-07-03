«Надеть» или «одеть» — что должен сделать грамотный человек?

Надевать или одевать? В речи и даже на объявлениях в общественных местах часто фигурируют оба варианта, но правильный — только один.

Фото: canva.com

Почему мы ошибаемся?

Проблема в том, что слова «одеть» и «надеть» являются паронимами. Такие коварные слова схожи по звучанию и составу, но полностью или частично различаются значением. В нашем языке таких «ловушек» достаточно много. Например, многие путают: подпись — роспись, эмигрант — иммигрант, адресат — адресант и даже неприятный — нелицеприятный.

К слову, некоторые люди даже и не знают, что эти слова имеют разный смысл и должны применяться в разных ситуациях.

Правило применения, на самом деле, крайне простое. Слово «надеть» применяется, когда человек хочет что-то надеть на себя, а «одеть» – когда человек хочет одеть кого-либо во что-либо.

Как это запомнить?

Существует короткая забавная поговорка, которая поможет запомнить, в каких случаях используются эти два похожих глагола: «Надеть одежду, одеть Надежду».

Кстати, антонимы также придут на помощь: надеть – снять; одеть – раздеть. То есть, можно снять пальто, значит, его надевают. А вот раздеть пальто невозможно.

Фото: canva.com

В целом, подмена одного паронима другим в русском языке — закономерное явление. Сегодня глагол «одеть» пытается поглотить не только глагол «надеть», но и «обуть». Быть может, через некоторое время норма будет допускать выражения вроде «одевай кофту» или «одел сапоги». Но сегодня литературная норма остаётся в рамках существующих правил.