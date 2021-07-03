Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич поздравила с Днём ГИБДД сотрудников ведомства

От лица всех депутатов Барнаульской городской Думы Галина Буевич поблагодарила полицейских за самоотверженность и преданность делу.

«Вы круглосуточно несете нелегкую службу, проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм и высочайшую ответственность. Ежедневно вы обеспечиваете безопасное движение автомобильного транспорта на наших дорогах, делаете все возможное для снижения аварийных ситуаций, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависят сохранность жизни и здоровья людей. Выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам ГИБДД за бдительность и профессионализм в работе», – говорится в обращении председателя гордумы.

Также Галина Буевич отметила профессиональную преемственность в работе ведомства, поблагодарив ветеранов за верность профессии и помощь в воспитании молодых сотрудников.