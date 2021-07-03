Птичья вишня: интересные факты и рецепты с черешней

Черешня так прекрасна, что в сезон хочется съесть её как можно больше. Но время черешни короткое — успевайте насладиться черно-бордовыми блестящими ягодами, тем более что сейчас цена на них максимально доступна — от 199 рублей.

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Черешня, родственница вишни — одна из первых летних ягод. Её привозят с юга России, Молдавии, Узбекистана. Не важно, какого цвета будет черешня — бордовая, янтарно-жёлтая, розовая, — лучше всего есть её в свежем виде, «как есть». Органических кислот в черешне мало, зато много фосфора, калия и железа. Есть в черешне и витамины B 1 , B 2 , C и P, а также провитамин A, или каротин.

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Восточная красавица

Родина первой дикой черешни — область северного Ирана и Туркменистана. Ещё до появления человека на Земле черешню перенесли на территорию современной Европы птицы, которые так любят клевать эту ягоду. Поэтому черешня получила название «птичья вишня».

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Игра в слова

Итальянское ciliegia, французское cerise, испанское cereza, португальское cereja, немецкое кirsche, английское cherry и русское «черешня» происходят от латинского слова cerasi. Впервые сладкие и сочные ягоды римляне встретили в небольшом греческом городке Керасунда. Римляне так и назвали свою вкусную находку — «керасундские плоды».

Чудо-ягода

Многочисленные исследования о черешне и пользе её для здоровья показали, что ягода обладает мощными противовоспалительными свойствами благодаря высокой концентрации полифенолов и витамина С. 100 г полезной черешни — это 25% ежедневной потребности в аскорбиновой кислоте, что помогает поддерживать иммунную систему в отличной форме. А полифенолы — мощные антиоксиданты, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний и предохраняющие печень от вредных воздействий. Кроме того, черешня помогает снижать артериальное давление.

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Черешня также богата антоцианами — это тоже антиоксиданты, придающие черешне тёмно-бордовый цвет. Однако антоцианы не только делают черешню красивой, но и полезной — помогают защитить организм от болезней сердца и даже ожирения.

На страже здоровья костей. Черешня способствует здоровью костей. 100 г черешни содержит 15% дневной потребности в кальции. Черешня помогает уменьшить боль в суставах у людей с остеоартритом и снижает вероятность приступов подагры.

Защита от диабета. Черешня не только обладает противовоспалительными свойствами, но и имеет более низкий гликемический индекс, чем многие фрукты. Для диабетиков или тех, кто находится в группе риска, черешня может помочь регулировать уровень сахара в крови и инсулина, предотвращая скачки и сбои.

Антоцианы, о которых мы писали выше, также значительно снижают риск развития диабета. В результате проведенных исследований была обнаружена прочная связь между этим мощным антиоксидантом и его способностью контролировать всасывание глюкозы, уменьшая связанное с этим воспаление в организме.

Восстановление после нагрузки. Многие спортсмены используют черешню с пользой для здоровья и восстановления после тяжёлых тренировок, ведь ягода способствует ускоренному восстановлению мышц и предотвращению воспалений, вызванных физическими упражнениями.

Спортивные врачи рекомендуют пить примерно по 300 мл сока черешни два раза в день в течение 4–5 суток до выступлений или усиленных тренировок, а затем пить сок полезной черешни ещё 2–3 дня после спортивных событий — для поддержания восстановления организма.

Улучшает настроение и влияет на мозг. Считается, что антоцианы в черешне улучшают когнитивные функции, предотвращают потерю памяти и защищают от болезни Альцгеймера. Полифенолы черешни помогают эффективно обрабатывать новую информацию и улучшать связь между мозгом и остальным телом. Кроме того, черешня — редкий натуральный источник серотонина, гормона, регулирующего настроение и тревожность.

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Улучшает качество сна. Серотонин, содержащийся в черешне, сотрудничает с мелатонином, регулируя наши суточные ритмы. Несколько исследований показали, что черешня не только улучшает качество сна, но и борется с бессонницей,а а также помогает нам просыпаться отдохнувшими.

Как выбирать и хранить черешню

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Покупая черешню, постарайтесь выбрать упругие, блестящие, аппетитные ягоды насыщенного цвета, без вмятин, порезов или мягких мест на кожице.

Сухие и потерявшие цвет плодоножки говорят о том, что черешня долго хранилась или уже перезрела. У свежей черешни, полезной для здоровья, плодоножки зелёные и упругие.

Ягоды на прилавке должны быть сухими, но в магазинах так бывает редко. Не ленитесь перебрать ягоды, в ящиках часто встречаются подпорченные.

Черешня с плодоножки хранится в холодильнике 3–4 дня, а вот мыть её лучше порциями, ровно столько, сколько сможете израсходовать.

Как и все ягоды и фрукты, черешню можно консервировать всеми известными способами — от заморозки и вяленья до выдерживания в крепком алкоголе.

Про косточки

Сама черешня и её косточки могут стать причиной удушья у детей. Прежде чем давать им черешню, удалите обязательно стебли и косточки и лучше всего разрежьте каждую ягоду пополам, особенно крупную мясистую черешню.

Косточки черешни и для взрослых не совсем безвредны. Они содержат амигдалин, органическое соединение миндальной кислоты. Под воздействием желудочного сока амигдалин распадается на глюкозу и синильную кислоту. Последняя как раз и может привести к отравлению. Но это касается только сырых косточек! После термообработки они безвредны, а ведь самые вкусные компоты и варенья готовятся именно из вишни и черешни с косточками. Есть косточки специально не нужно, но одна — случайно проглоченная — здоровью не навредит. Собаководы также предупреждают, что косточки черешни могут представлять опасность для здоровья собак: если их проглотить много и за один раз, они могут застрять в пищеварительном тракте питомца и вызвать кишечную непроходимость.

Фото: pixabay.com

Рецепты с черешней

Черешня прекрасно выглядит в салатах, причём не только во фруктовых, но и в сочетании со свежей зеленью, сырами, мясными деликатесами. Интересны также соусы и гарниры к мясу, в которых черешня сочетается с алкоголем, пряными травами, такими как тимьян, розмарин, базилик и тархун. Не забудьте, что соусы из черешни хороши к блинчикам, оладьям и сырникам. Также черешня великолепна в десертах и выпечке.

Фото: wallbox.ru

Соус из черешни к сырной тарелке

Фото: gastronom.ru

Требуется: 500 г черешни, сок и цедра двух лимонов, 100 мл сухого красного вина, 80 г коричневого сахара, 40 г гречишного мёда, 1 звёздочка бадьяна, 2 палочки корицы, 2 бутона гвоздики.

Как приготовить: у черешни удалите косточки. Расколите палочки корицы пополам, положите в кастрюлю, добавьте бадьян, гвоздику и сахар, влейте вино и лимонный сок, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. Варите примерно 10 мин. Добавьте в сироп мёд, цедру и черешню. Доведите до кипения и варите, время от времени перемешивая, пока ягоды не станут мягкими. Остудите, удалите палочки корицы, гвоздику и бадьян. Перелейте в соусник и подавайте.

Вареники с черешней и творогом

Фото: gastronom.ru

Требуется: 200 г творога, 400 г черешни, 2 ст. л. сахара, по 1 ч. л. соли и сахара для варки, сливочное масло, жирная сметана и сахар для подачи. Для теста: 400 мл воды, 400 г муки, 5 г сливочного масла, 1 ч. л. соли.

Как приготовить: доведите до кипения 400 мл воды с маслом и солью. Насыпьте муку в миску, влейте горячую смесь, вымесите до однородности. Накройте и оставьте на 1 час. Для начинки у черешни удалите косточки. Смешай творог и сахар погружным блендером. Разделите тесто, нарежьте порционные кусочки и раскатайте из них кружки. На каждый выложите по ложке творога и 2–3 черешни. Защипните края. Варите вареники в кипятке с солью и сахаром, пока они не всплывут. Выложите вареники на блюдо для подачи, подавайте со сметаной и сахаром.

Салат из черешни и кабачков с сыром

Фото: gastronom.ru

Требуется: 400 г черешни (лучше смеси жёлтой и бордовой), 2 молодых кабачка, 2 маленьких цукини, 300 г мягкого сыра, 4 зубчика чеснока, 1 небольшой пучок мяты, 4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 2 щепотки коричневого сахара, соль, перец.

Как приготовить: удалите из черешни косточки, положите ягоды в миску, приправьте бальзамическим уксусом и сахаром. Дайте помариноваться, пока готовится салат. Кабачки нарежьте вдоль пластами толщиной примерно 1 см. Посолите, разложите на противне, сбрызните оливковым маслом, поставьте с разогретую до 180° С духовку. Затем переложите в миску, ещё полейте маслом и немного остудите. Нарежьте поперёк удобными для еды кусочками. Очистите, раздавите и порубите как можно мельче чеснок. У мяты удалите стебли, листочки мелко порубите. Посыпьте кабачки мятой с чесноком и перемешайте. Поперчите. Раскрошите сыр руками. Разложите по тарелкам кабачки, на них выложите черешню, посыпьте сыром и подавайте.

Клафути с черешней

Фото: gastronom.ru

Требуется: 800 г черешни, 150 г муки, 300 мл жирных сливок, 250 г сливочного масла, 4 средних яйца, 150 г сахара + немного для посыпки, 1 ст. л. ванильного сахара.

Как приготовить: у черешни удалите косточки. Растопите 2/3 сливочного масла, остудите. Яйца слегка взбейте в миске, добавьте муку. Продолжая взбивать, добавьте растопленное масло, затем порциями сахар, ванильный сахар и сливки. Смажьте маслом порционные формочки для запекания, на дно выложите черешню, залейте тестом. Поставьте формочки в разогретую до 200° С духовку на 10 мин., затем достаньте. Уменьшите температуру духовки до 170° С. Оставшееся сливочное масло нарежьте тонкими пластинками, распределите его по поверхности клафути и верните форму в духовку. Выпекайте 20 мин. Проверьте готовность, проткнув пирог в центре кончиком ножа: если он остался сухим — клафути готов.

Мясное филе с черешневой приправой

Фото: gastronom.ru

Требуется: порционные куски филе (курицы, утки, индейки, свинины, говядины), по 0,2 ч. л. молотой корицы и имбирного порошка, соль, чёрный перец. Для приправы: 150 г черешни, 100 мл портвейна, 100 мл куриного бульона, 50 мл соуса терияки, 2 зубчика чеснока, 1 веточка тимьяна, 1 ч. л. кукурузного крахмала, соль, розовый перец.

Как приготовить: у черешни удалите косточки, отложите 10 ягод для украшения. У тимьяна удалите стебли, чеснок очистите и порубите. Влейте портвейн и бульон в кастрюльку, доведите до кипения, добавьте черешню и готовьте до выпаривания жидкости вполовину на сильном огне. Добавьте листочки тимьяна и чеснок, приправьте солью и перцем, готовьте 3–4 минуты, снимите с огня. Добавьте соус терияки и размешанный в 1 ст. л. холодной воды крахмал, перемешайте. Верните на огонь и готовьте до загустения. Сохраняйте соус тёплым. Мясо отбейте, натрите смесью соли, перца, корицы и имбиря. Положите на разогретую сковороду-гриль и жарьте на среднем огне 7 минут. Доведите до желаемой степени прожарки в разогретой до 140°С в духовке 5–10 минут. Выложите филе на тарелки, прикройте фольгой и дайте отдохнуть 3–5 минут. Нарежьте ломтиками и подавайте на стол с черешневой приправой, украсив свежими ягодами.

Шоколадный пирог с черешней на оливковом масле

Фото: gastronom.ru

Требуется: 500 г черешни, 400 г горького шоколада (70–80% какао), 5 крупных яиц, 100 г коричневого сахара, 100 г гречишного мёда, 160 г муки, 160 мл оливкового масла, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. разрыхлителя.

Как приготовить: наломайте шоколад небольшими кусочками, положите в жаропрочную миску, влейте оливковое масло и мёд, поставьте на водяную баню и растопите шоколад. Снимите с бани, когда остались небольшие кусочки шоколада, оставьте на 5 мин. Миксером взбейте яйца с сахаром добела. Тонкой струйкой, медленно размешивая, влейте шоколадную массу. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в шоколадно-яичную массу, аккуратно перемешивая. У черешни удалите косточки. Обваляйте ягоды в крахмале и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки и поставьте в разогретую до 160° С духовку на 30–35 мин. Украсьте по вкусу и подавайте тёплым.

Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита!