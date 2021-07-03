В Барнауле открылся городской пляж

Пляж на острове Помазкин открыли для отдыхающих, сообщила пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: canva.com

На территории городского пляжа (Правобережный тракт, 10) обеспечено артезианское водоснабжение и выполнен монтаж пляжного оборудования. Для посетителей установлены душевые кабины. Спасательный пост оснащён необходимыми плавательными средствами, лодками, жилетами, спасательными кругами.

Также для отдыхающих на территории работают бар и кафе с прохладительными напитками, едой и разными сладостями.



Подрядная организация будет осуществлять текущее содержание пляжа в соответствии с действующими требованиями СанПин, правилами благоустройства города и правилами пользования водными объектами Алтайского края. Заключены договоры с вневедомственной охраной, со специализированными компаниями по вывозу жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, а также с клининговой компанией по санитарной обработке биотуалетов.



«На территории пляжа проведено обследование и очистка дна водоема. Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае провел лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка с территории пляжа. 1 июля получены санитарно-эпидемиологические заключения. Укомплектован штат спасателей, получено разрешения ГИМС МЧС России по Алтайскому краю на эксплуатацию пляжа», – сообщается на официальном сайте города.



Кроме этого, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков. Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Объявления об этом размещены на информационных стендах.

