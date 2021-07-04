23 места для размещения стелы «Город трудовой доблести» предложили жители столицы Алтайского края

Окончательное решение примут эксперты – из числа представителей общественности, архитекторов и строителей.

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили опрос жителей по предложению вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести», сообщает официальный сайт Алтайского края. В течение месяца жители города направляли свои предложения через платформу обратной связи и интернет-приемную на официальном сайте города.

Горожане предложили 23 варианта, где могли бы разместить стелу. Среди мест, где может появиться памятник Барнаульцы предложили установить стелу на площадях Советов, Сахарова, Октября или Победы, в Нагорном парке, на речном вокзале и площади Баварина, на привокзальной площади, пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской и Обском бульваре. Также были предложены такие варианты, как сквер на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, аллея на проспекте Космонавтов, зеленая зона в районе букв «БАРНАУЛ» на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта, в парках «Изумрудный» и «Юбилейный», на пересечении улиц Исакова и Малахова, на въезде в Барнаул в сторону улицы Мамонтова и проспекта Ленина. Кроме того, поступили предложения разместить стелу на площади у Дома культуры «Трансмаш», возле компании «Барнаултрансмаш» на проспекте Космонавтов (напротив проходной предприятия «Алтайский моторный завод»), на площадке компании «Барнаульский станкостроительный завод» (в микрорайоне Поток) и другие места, сообщает пресс-центр администрации Барнаула. Все предложения переданы в профильные комитеты администрации города для детального изучения. Каждое поступившее предложение проанализируют на соответствие градостроительным ограничениям и возможность выделения земельного участка. Затем все варианты рассмотрят на заседании экспертной рабочей группы. В ее состав войдут представители общественности, архитекторы, строители.

Напомним: почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу 20 мая 2021 года указом Президента России Владимира Путина. Это звание учреждено Президентом в год 75-летия Великой Победы в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Основания его присвоения и правовое положение города, удостоенного звания, определены Федеральным законом №41-ФЗ от 1.03.2020. В соответствии с ним в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливают стелу. В месте установки стелы ежегодно в Праздник Весны и Труда, в День Победы, а также в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничный салют.

Ещё один памятник, который подчеркивает вклад тружеников тыла в приближение Великой победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, был открыт в Барнауле 22 июня. Мемориал посвящён заводам Победы — предприятиям, эвакуированным в наш регион в годы Великой Отечественной войны.