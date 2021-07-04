Барнаульцам напомнили о правилах поведения несовершеннолетних на водных объектах

В рамках информационной акции «В центре внимания – безопасность детей!» следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает, что с наступлением лета возникает опасность для жизни и здоровья детей при пребывании их на открытых водных объектах.

Фото: canva.com

На официальном сайте ведомства отмечено: «Следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также оставлении детей без присмотра».

Следует помнить, что несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в непредусмотренных для этого водоёмах, неисправности различных плавсредств, несоблюдения безопасности на водных аттракционах. Купание будет безопасным только на благоустроенных пляжах, где отдыхающим всегда придут на помощь спасатели. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, а также обеспечить его различными спасательными средствами. То же самое касается и пребывания несовершеннолетних на водных аттракционах.

Зачастую большое скопление людей на развлекательных водных объектах не даёт возможность спасателям охватить вниманием всех отдыхающих. Поэтому взрослые не должны оставлять ребенка на пляже одного. Также нужно помнить, что водные аттракционы – объекты повышенной опасности!

Фото: canva.com

Кроме этого, строго запрещено не только детям, но и взрослым людям прыгать в воду в необорудованных местах. Это грозит серьезными последствиями для здоровья, так как можно удариться головой о дно или камень, потерять сознание и даже погибнуть.

«Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок – можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью», – предостерегает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.