Пожар в производственном здании ликвидирован в Барнауле 4 июля

Информация о пожаре сначала появилась в паблике «Индидент Барнаул», а затем – после его ликвидации – на странице ГУ МЧС по Алтайскому краю вКОнтакте.

Фото: “Инцидент Барнаул”

Очевидцы опубликовали кадры с проспекта Ленина в районе ТЦ Семейный Бигс, за которым был виден столб чёрного дыма. Позднее, ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказало о пожаре. Возгорание было в производственном здании по проспекту Коммонавтов. Горел световой фонарь, была угроза распространения по кровле здания. Площадь пожара составила 80 кв м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на большую площадь. На месте был задействован коленчатый подъёмник, работало звено газодымозащитников, для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия. Пострадавших нет.