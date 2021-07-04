Русский камерный оркестр приглашает на заключительную концертную программу сезона «Музыкальные шедевры театра и кино»

5 июля в 18.30 оркестр завершает 28-ой концертный сезон.

Фото: zvezdanf.ru

Музыка является неотъемлемой частью театра и кино. Просто представьте себе любую известную сцену из кино без музыки! Да, возможно игра актёров затрагивает наши сердца, но добавьте музыку, и на глаза непременно навернутся слёзы. Музыка дополняет актёрское мастерство, делает его объёмнее. Падения Чаплина не были бы такими смешными без музыки, а самая известная сцена из «Титаника» не была бы такой трогательной, если бы не легендарный саунд-трек “My heart will go on”. Музыка проникает к нам в самое сердце и как ничто другое трогает наш душевный камертон. Оркестр приглашает послушать программу «Музыкальные шедевры театра и кино», перед тем, как уйдет на каникулы. В исполнении музыкантов прозвучат музыкальные произведения известных зарубежных, советских и российских композиторов, созданные для популярных кинофильмов. Концерт состоится в постоянном зале оркестра на пр. Комсомольский ,108а. Возрастное ограничение 6+.