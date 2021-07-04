Барнаульские травматологи рассказали подробности об уникальной методике лечения ортопедической патологии коленного сустава

Внедренная травматологами-ортопедами Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи авторская методика позволяет человеку с тяжелой травмой колена уже на второй день начать ходить и быстрее восстановиться после операции.

Иван Плотников и Андрей Меньшиков демонстрируют на стенде, как штифт заменяет объемную металлоконструкцию.

Фото: Екатерина Доценко

Позади у жителя Барнаула Алексея Степановича пять операций и долгие месяцы лечения в различных медучреждениях региона. Причина его мучений – тяжелая производственная травма ноги.

– В сентябре прошлого года меня на работе попросили помочь с разбором стены. Часть кирпичей и штукатурки упали на ногу. Тот день я запомнил надолго: был серьезный перелом правой голени. С тех пор и мучился. За все время только месяца полтора дома провел, с аппаратом Илизарова. С ним ни полежать, ни помыться. Операции шли чередой. Чувствовал себя плохо. То ли дело сейчас! Прооперировали, помогло, уже к выписке готовлюсь, – рассказывает мужчина.

По сути, уникальная авторская методика, разработанная докторами отделения сочетанной травмы краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Иваном Плотниковым и Андреем Меньшиковым, стала для Алексея Степановича, как и для других пациентов с тяжелыми патологиями коленного сустава, шансом на комфортную жизнь, в случаях, когда другие способы лечения уже, увы, не применимы. Ее появления ждали не только пациенты Алтайского края, но и других медучреждений страны.

– Не беспокойтесь, все страшное позади. Сейчас шовчики затянутся и будем готовиться к выписке, – сообщает своему пациенту лечащий врач отделения сочетанной травмы Андрей Меньшиков.

Андрей Меньшиков: – В последнее время все больше наших пациентов имеют болезни суставов. Лучшей профилактикой этих проблем является активный образ жизни. Бегу лучше предпочесть ходьбу. Также полезны будут езда на велосипеде и беговых лыжах. Наши суставы должны постоянно работать. Как только человек перестает двигаться, у него организм начинает отсчитывать время назад, поэтому будьте активны, и ваш организм ответит бодростью и здоровьем.

Ходить с комфортом

Новый метод лечения запатентован в 2021 году и получил название: «артродез коленного сустава». Над его появлением работали врачи отделения тяжелой сочетанной травмы под руководством заведующего, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Бондаренко совместно с сотрудниками Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Якова Цивьяна.

Один из разработчиков, Иван Плотников, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, рассказывает:

– Наш способ оперативного вмешательства – альтернатива громоздким, требующим постоянного ухода аппаратам внешней фиксации, таким как аппарат Илизарова. Также методика незаменима в случаях, когда эндопротезирование коленного сустава невозможно, либо появились осложнения после установки эндопротеза. Она может использоваться при значительных дефектах у пациента костной или мягких тканей, длительных хронических воспалительных процессах, которые неминуемо приведут к удалению металлоконструкций.

Новый способ хирургического лечения пациентов с патологией коленного сустава объединяет в себе несколько других и значительно усовершенствован в сторону его малоинвазивности: после проведения вмешательства у пациента остается лишь несколько проколов в два и четыре сантиметра и быстро восстанавливается функция ходьбы.

Проработано до мелочей

В основу метода легли две технологии – это штифтование бедра и штифтование голени единой усовершенствованной титановой конструкцией.

– Уникальность нашего штифта в том, что он разрабатывается индивидуально под каждого пациента и имеет определенный анатомический изгиб, который в процессе нашего изучения несколько раз был доработан до максимально точных значений. Конструкция подбирается индивидуально для каждого человека с учетом роста и состояния здоровья, – рассказывает травматолог-ортопед Андрей Меньшиков.

Авторы патента рассказывают о деталях хирургического вмешательства:

– Это методика мини-инвазивная, то есть при проведении операции через небольшой доступ под контролем электронно-оптического преобразователя закрыто вводится специальный штифт. Он фиксирует колено и позволяет пациенту самостоятельно передвигаться уже на вторые сутки после операции. Тем самым уменьшается риск осложнений, сокращается количество дней, которые пациент проводит в стационаре, улучшается качество его жизни.

Новаторская методика барнаульских врачей получила высокую оценку участников Евразийского ортопедического форума, который проходил в Москве в последних числах июня. О ней рассказали коллегам из 70 стран мира врачи травматологи-ортопеды больницы скорой медицинской помощи Иван Плотников и Андрей Меньшиков. Теперь еще одна авторская методика наших врачей найдёт применение в других медицинских учреждениях страны.