Жара в городе: изнуряющие температуры продержатся до 6 июля

Впечатляющие температуры +34 – +35 сохранятся в Барнауле в начале рабочей недели.

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Тем, кто ушёл в отпуск и не отправится на работу в понедельник, очень повезло. Ведь установившаяся в Алтайском крае жаркая погода продержится до середины следующей недели, информирует Гидрометцентр.

По данным специалистов, в понедельник и вторник (5 и 6 июля) в регионе столбики термометров будут показывать выше +35 градусов, но со среды начнется понижение температуры. Так, в Барнауле уже среду прогнозируют умеренно жаркую температуру – +27 градусов. К субботе температура упадёт до +23 и небо затенят облака. Следующую волну жары синоптики обещают с воскресенья, 11 июля.