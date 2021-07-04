Жители Алтая, прилетевшие из-за границы, заплатили штрафы за отсутствие теста на COVID-19

Шестерых граждан привлёк к административной ответственности Бийский районный суд.

Фото: rg.ru

Им придётся заплатить крупные штрафы, рассказали ГТРК «Алтай» в пресс-службе суда. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей.

С 1 мая 2021 года все россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны сдать два ПЦР-теста: первый – в течение трех дней, повторный – с интервалом в сутки. Полученные результаты теста необходимо разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В случае отказа путешественникам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.



