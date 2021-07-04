ЖК «Парковый» построят с подземной парковкой

Такое решение было принято на рабочем совещании по достройке ЖК «Парковый», которое провел глава города Вячеслав Франк.
В совещании, как информирует официальный сайт города, приняли участие руководители органов местного самоуправления города, Алтайского отделения ПАО Сбербанк, ОА СЗ «Барнаулкапстрой», представители подрядной организации.
Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, уведомил собравшихся, что руководство Барнаулкапстроя направило в Сбербанк часть пакета документов для принятия решения по продолжению проектного финансирования. Как сообщил руководитель группы компаний «Адалин-строй» Рихард Фаллер, специалисты компании заканчивают подготовку экспертного заключения, оно будет предоставлено Сбербанку до конца следующей недели.
По информации заместителя главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксаны Финк, к середине июля будет готова оценка муниципального имущества для передачи в залог банку, затем это решение будет направлено на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы. Кроме того, она отметила, что завершается проработка вопроса субсидирования Барнаулкапстроя из бюджета города.
Управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк Антон Милютин сообщил, что, учитывая сроки подготовки всех необходимых документов, решение о возобновлении проектного финансирования может быть принято банком уже к середине августа.
Подводя итог совещания, глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что всем участникам реализации проекта необходимо жестко соблюдать установленные сроки подготовки документов.
«Нам необходимо как можно быстрее возобновить дальнейшее финансирование проекта и представить решение по достройке жилого комплекса с учетом подземной парковки дольщикам», – подытожил совещание глава города.