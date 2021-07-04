ЖК «Парковый» построят с подземной парковкой

Такое решение было принято на рабочем совещании по достройке ЖК «Парковый», которое провел глава города Вячеслав Франк.

Фото: barnaul.org

В совещании, как информирует официальный сайт города, приняли участие руководители органов местного самоуправления города, Алтайского отделения ПАО Сбербанк, ОА СЗ «Барнаулкапстрой», представители подрядной организации.

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, уведомил собравшихся, что руководство Барнаулкапстроя направило в Сбербанк часть пакета документов для принятия решения по продолжению проектного финансирования. Как сообщил руководитель группы компаний «Адалин-строй» Рихард Фаллер, специалисты компании заканчивают подготовку экспертного заключения, оно будет предоставлено Сбербанку до конца следующей недели.

По информации заместителя главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксаны Финк, к середине июля будет готова оценка муниципального имущества для передачи в залог банку, затем это решение будет направлено на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы. Кроме того, она отметила, что завершается проработка вопроса субсидирования Барнаулкапстроя из бюджета города.

Управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк Антон Милютин сообщил, что, учитывая сроки подготовки всех необходимых документов, решение о возобновлении проектного финансирования может быть принято банком уже к середине августа.

Подводя итог совещания, глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что всем участникам реализации проекта необходимо жестко соблюдать установленные сроки подготовки документов.