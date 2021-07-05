Барнаульцам раньше срока дали горячую воду

Всего больше 22,7 тысячи горожан раньше срока получили горячую воду.
Энергетики раньше срока закончили опрессовку одного из участков в контуре магистрали М32 и заполнили теплосети, к которым подключены 26 многоквартирных домов, две школы и поликлиника в Индустриальном районе.
Это касается домов на улицах Малахова, 50 лет СССР и Павловском тракте.
Специалистам также удалось досрочно подключить ещё 63 объекта. Добавились адреса на Шумакова, Лазурной, Власихинской, проездах Северном и Южном Власихинском.
Управляющие компании извещены о возможности подать воду, для этого им нужно открыть задвижки на домах.
По графику горячую воду всем потребителям этого контура подадут 7 июля 2021 года, передаёт СГК.