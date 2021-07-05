Дожди и грозы прогнозируют в Барнауле

О непогоде сообщили синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Дожди, грозы и град ожидаются в Барнауле уже 6 июля 2021 года. В этот день ветер будет северо-западным 4–9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +32…+34 градуса.

Однако ночью в городе ещё будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2–7 м/с. Столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Ночью 7 июля ожидается ветер северный 4–9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +16…+18 градусов. Дожди, временами сильные дожди, грозы и град ожидаются утром и днём.

Днём также в Барнауле будет ветер северный 8–13 м/с. А воздух прогреется до +22…+24 градусов.

8 июля осадков не ожидается.

Отметим, что 6 июля ночью и утром метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.